« Welcome to Eden », aurez-vous la saison 3 sur Netflix ?

BlackRock Games Welcome To New Las Vegas

welcome to new las vegas - un jeu daamp;#39;architectes en temps reel1950 aux etats-unis, en plein baby boom. las vegas se construit. participez au projet en batissant des casinos, hotels et golfs ou en donnant des representations aux touristes. naamp;#39;oubliez pas de vous occuper des v.i.p qui preferent voyager en limousine. welcome to new las vegas - devenez le meilleur architecte du paysdans welcome vous jouez tous en meme temps ! chacun dispose devant lui daamp;#39;une fiche de jeu individuelle, avec son plateau et son decompte des points personnel. une seconde feuille permet de suivre la progression des joueurs sur les differents objectifs. pour commencer la partie, on pose au centre de la table 3 paquets de cartes egaux, bien melangees, avec le numero face visible. puis, on en retourne une en dessous de chaque tas, face action, et enfin on dispose a nouveau en dessous trois tas avec les objectifs de niveau 1, 2 et 3. a present vous pouvez jouer !le but va etre de recolter le plus de points en remplissant les objectifs visibles. pour cela, choisissez le numero que vous voulez et laamp;#39;action que vous souhaitez accomplir sur laamp;#39;un des trois tas de cartes, le tout en meme temps que vos adversaires. remplissez les actions que vous menez sur votre fiche de jeu personnel. combinez correctement les numeros et les actions pour remplir les objectifs, marquer des points, et gagner la partie ! il existe des variantes de regles, de materiel et daamp;#39;objectifs, pour varier les plaisirs. welcome to new las vegas - une version remaniee de laamp;#39;originalwelcome to your perfect home est un roll aamp; write ayant connu un grand succes. avec la possibilite de jouer jusquaamp;#39;a 100 joueurs en meme temps, il est le jeu ideal pour les soirees en grand groupe. grace a son format il se transporte facilement et demande uniquement aux joueurs de posseder un crayon afin de participer !welcome to new las vegas conserve les mecaniques qui ont fait le succes de la version classique, mais cette fois les objectifs, le theme et les challenges sont differents. une bonne facon de poursuivre votre aventure dans les 50aamp;#39;s !les plus :nnn un jeu en temps reel...nnn qui se joue en solo... et jusquaamp;#39;a 100 joueurs !nnn des variantes qui permettent de faire des parties tres differentesnnn une thematique originale et prenante, en beau milieu des annees 50a partir de 10 ans, pour 1-100 joueurs et des parties de 25-45 min.