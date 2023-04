Welcome to Eden aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

Continental Pneu Continental E.CNT 165/70-14 TL XL T 85 ASC Homologué 3PMSF – Loi Montagne

Le pneu All Season Contact en 165/70-14 est le modèle ". toutes saisons " de la marque Continental conçu pour l'ensemble des véhicules de tourisme. Il permet aux automobilistes de rouler en toute sécurité tout au long de l'année et dans toutes les conditions climatiques. Il garantit d'excellentes performances de freinage sur les routes sèches et humides et se classe parmi les meilleurs en termes de résistance au roulement. Fort de son expérience, le pneu Continental All Season Contact en 165/70-14 promet de rendre la conduite la plus sereine possible tout au long de l'année et par tous les temps (routes sèches, mouillées et enneigées). Le All Season Contact 165/70-14 dispose de l'homologation 3PMSF. Ce label, symbolisé sur le flanc du pneu par un flocon dans une montagne, certifie que ce pneumatique répond aux normes définies par l'Europe d'un pneumatique efficace en conditions hivernales. Cette homologation rend le pneu All Season Contact conforme à la Loi Montagne ! La Loi Montagne permet aux Préfets de 48 départements (voir les départements concernés) de rendre obligatoire les équipements hiver pour tout véhicule circulant dans l'un de ces départements du 1er novembre au 31 mars. Ses points forts: Adhérence remarquable sur routes enneigées ou mouillées Très bonnes performances de freinage sur routes sèches ou mouilléesMarquages M+S et 3PMSFDiminue la consommation de carburantLe All Season Contact 165/70-14 est produit par le fabriquant Continental, marque fondée en 1871 qui est aujourd'hui l'un des leaders du marché du pneumatique tourisme en Europe. Continental est reconnue pour sa technologie allemande et sa qualité haut de gamme dont le All Season Contact bénéficie. Spécialiste du freinage, Continental donne l'assurance de garder le contrô.le quelle que soit la situation. 4019238791624