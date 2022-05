« Welcome to Eden », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« bienvenue à l’éden” est la nouvelle série espagnole de Netflix créé par Joaquín Górriz et Guillermo López, et qui a un casting composé d’Amaia SalamancaAmaia Aberasturi, Belinda, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Ana Mena et Berta Vázquez, entre autres.

« Êtes-vous heureux? » C’est la question qu’Astrid et Erick utilisent pour inviter Zoa et quatre autres jeunes séduisants, très actifs sur les réseaux sociaux, à une soirée exclusive sur une île secrète. Bien qu’ils croient que l’événement est de promouvoir une nouvelle boisson, la réalité est complètement différente. Ce qui commence comme un voyage passionnant se transforme rapidement en quelque chose de sombres secrets, de mensonges et d’incontournables.

Les huit épisodes de la première saison de « bienvenue à l’éden» créé en Netflix seulement le vendredi 6 mai 2022, mais les utilisateurs de la plateforme et les fans de thrillers réclament déjà un deuxième opus.

« WELCOME TO EDEN », ​​AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La reponse courte est oui. Deux mois avant la première du premier lot d’épisodes, la Commission du film d’Aragón a confirmé qu’elle travaillait déjà sur la pré-production d’une nouvelle saison de fiction espagnole.

Bien que la plateforme de streaming populaire n’ait pas encore fait d’annonce officielle, apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire de Zoa, Charly, Ibón, Africa voire Gaby n’est pas encore terminée, en plus, tous les secrets d’Astrid n’ont pas encore été révélés et Erik .

Dans le dernier épisode de « bienvenue à l’éden», les nouveaux invités arrivant à Eden donnent à Charly et Zoa l’opportunité de mener à bien leur plan d’évasion. Cependant, les obstacles ne se font pas attendre et Astrid réserve une surprise à Zoa.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Que feront Erik et Astrid pour résoudre les problèmes de l’île dans « Welcome to Eden » ? (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « WELCOME TO EDEN » PREMIERE?

La deuxième saison de « bienvenue à l’éden” n’a toujours pas de date de sortie officielle en Netflixmais les nouveaux épisodes arriveront très probablement sur la plateforme de streaming en 2023.