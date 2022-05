Welcome to Eden arrive sur Netflix avec une formule de mystère et d’intrigue qui va surprendre

Comme il semble, dans la dernière fois, Netflix a choisi d’attraper les plus jeunes avec ses productions. La spécialisation de la plateforme dans le lancement de produits qui plaisent à ces consommateurs avides devient de plus en plus évidente. Bien sûr, ce faisant, il cherche un moyen de trouver des fictions diverses telles que Élite, Bridgerton, coup de cœur ou le plus récent et qui arrive demain 6 mai au catalogue : bienvenue à l’éden.

bienvenue à l’éden vient directement d’Espagne et, quand on a connu cette production, beaucoup en sont venus à la comparer avec Élite. Mais, la vérité est qu’une série n’a rien à voir avec l’autre. La seconde est une bande dessinée qui montre explicitement les conséquences du monde actuel, des réseaux et des addictions. Certes celui qui s’apprête à sortir est, en soi, une fiction mais il laisse aussi un message : ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur internet.

bienvenue à l’éden commence par présenter Zoa, une fille qui vit avec sa petite sœur Gaby et qui reçoit un jour un message : «Êtes-vous heureux?« , Il dit. Sans comprendre et connaître l’expéditeur, la jeune fille répond pour recevoir plus tard une invitation à Edén, une soirée exclusive de la Fondation Edén qui va changer sa vie. Là, il enfreint la règle du maximum et emmène une amie qui n’a pas reçu d’invitation, Judith, mais en même temps il rencontre un autre groupe de jeunes.

Ibón, Aldo, Afrique Oui Charly sont quatre autres garçons qui ont reçu la même invitation que Zoa et à laquelle les cinq ont accepté sans savoir que leur vie changerait complètement là-bas. Au début, tout est joie et célébration lors d’une merveilleuse fête, mais ensuite, lorsqu’ils sont les cinq seuls à rester bloqués sur l’île où ils sont allés, tout change. Et c’est alors qu’une série pleine de drame, de mystère et d’adrénaline commence.

Il faut noter qu’au départ bienvenue à l’éden ça devient un peu ennuyeux, monotone et sans force. C’est, plus que tout, le premier épisode qui a du mal à avancer puisqu’il se concentre uniquement sur le plaisir et le bonheur des jeunes. Cependant, au fur et à mesure que la série avance et en soulevant différentes intrigues à la fin des épisodes, elles intéressent le spectateur à ce qui se passe.

En tout cas, la bande n’exploite pas pleinement ses ressources. Il a un beau plan, oui : cinq jeunes qui sont pris au piège sur une île de rêve avec une sorte de secte et tentent de s’enfuir à tout prix. Cependant, il ne se concentre pas entièrement sur cela, mais ajoute soudainement des problèmes d’amour de mauvaise qualité qui, s’ils sont ignorés, ne se passeraient rien. Même ainsi, il faut dire que malgré le fait qu’elle mette du temps à se casser, la fiction promet beaucoup.

Puis, bienvenue à l’éden a cet assaisonnement de mystère qui parvient à garder le spectateur collé à Netflix Jusqu’à la fin. En effet, si les performances du casting ont parfois été un peu exagérées, chacun des acteurs a donné à ses personnages une personnalité unique digne d’admiration. Avec chacun d’entre eux, on peut se connecter et ressentir leur désespoir de ne pas savoir exactement ce qui se passe.

Aussi, cela netflix série originale Il a une mise en scène fascinante et crédible de la façon dont il est bien réalisé. De plus, le fait qu’ils jouent avec le passage entre l’île et des villes comme Barcelone, Madrid ou San Sebastián rend l’intrigue beaucoup plus engageante. Est-ce que c’est ainsi que vous apprenez à en savoir un peu plus sur chaque personnage. Même ainsi, il convient de noter que le lot d’épisodes a un facteur très négatif et c’est le son. Il arrive plus d’une fois que le son ambiant ou la musique couvre ce que disent les personnages, ce qui fait perdre un peu le fil de l’histoire.

C’est le nouvelle création du géant du streaming a beaucoup à donner, mais cette première saison ressemble à une expérience dans laquelle ils ont essayé certaines choses. Pour cette raison, il ne peut pas être classé comme un grand succès maintenant, mais il a un avenir prometteur et, s’il continue, il pourrait donner encore plus de développement dans une histoire qui peut attraper les utilisateurs.

