Weissach. Découvrez où sont nés tous les nouveaux modèles Porsche

C’est un voyage à ne pas manquer. Après tout, ce n’est pas tous les jours que Porsche ouvre les portes de son centre de développement de Weissach, où tous les nouveaux modèles Porsche sont nés. Des premiers dessins aux tests de prototypes dans des conditions extrêmes.

Le centre de développement de Weissach, situé juste à l’extérieur de Stuttgart, est le lieu de naissance de tous les nouveaux modèles Porsche. Tout commence dans la salle de style, où une équipe de designers et d’ingénieurs de la marque allemande définit le concept et les proportions du nouveau véhicule.

L’étape suivante consiste à matérialiser le concept dans l’atelier de maquettes, où plusieurs artisans créent un modèle en argile qui reproduit fidèlement les formes précédemment définies.

Studio de design

Il s’agit d’une étape essentielle dans le processus de conception car elle permet de visualiser et de créer des formes et des proportions, pour permettre sa validation. Ces modèles peuvent être complétés dans certains aspects à l’aide de pièces produites par la technologie d’impression 3D.

Avant l’approbation finale, il faut construire le soi-disant «flow body», qui peut déjà intégrer des éléments tels que des roues avec pneus et les plus petites pièces qui auraient pu être produites avec ladite impression 3D, ainsi que les différents joints entre les différents panneaux de carrosserie.

Optimisation de la soufflerie

Pour évaluer les paramètres de cette carrosserie d’origine et des prototypes fonctionnels suivants, les installations du Centre de développement Porsche disposent d’une soufflerie, équipée de la technologie nécessaire pour mesurer la surface avant du véhicule avec une marge d’erreur de 0, 15%.

Soufflerie

En utilisant un système d’éclairage LED qui se concentre sur la surface avant et enregistrant avec une caméra haute résolution les ombres produites, il est possible de calculer exactement la surface avant, paramètre important pour déterminer le Cx, notamment en termes de résistance à l’air et à la consommation.

D’autre part, cette soufflerie, qui permet de simuler des vitesses jusqu’à 300 km / h, permet d’étudier l’aérodynamique du corps, en plus d’identifier d’éventuelles sources de bruit, 60 microphones étant utilisés à cet effet.

Propre atelier de fonderie

La prochaine étape du projet se déroule dans l’atelier de fonderie, où sont créés les moules en sable réfractaire des différentes parties de la carrosserie et les éléments restants pour la production de pièces artisanales. Dans ce processus, il est possible de changer les moules en fonction des besoins, en plus de tester différents alliages métalliques.

Fonderie

Le centre de développement de Porsche à Weissach dispose également de 18 bancs d’essais, où différents groupes motopropulseurs sont testés, et dispose également d’un équipement spécifique pour évaluer les éléments liés aux nouveaux véhicules électriques tels que la batterie.

Tester les composants électroniques

Dans ce que l’on appelle le «banc d’essai», le fonctionnement des différents composants électroniques, tels que le volant ou le système multimédia, est évalué. Pour cela, ils sont montés sur plusieurs bancs de test et sont connectés à un ordinateur qui simule la quasi-totalité des paramètres souhaités en les soumettant à différents tests.

Tests sous différentes températures

Le centre de développement de Weissach dispose également d’une chambre climatique, qui lui permet de générer des températures comprises entre -40 ºC et 90 ° C et de recréer toute situation climatique.

Test d’intégration de composants

Les véhicules sont soumis à différents tests, tels que des cycles thermiques, pour évaluer le désembuage des vitres, l’ouverture des portes à des températures extrêmement basses ou le fonctionnement du système multimédia à des températures très élevées.

Egalement une référence pour le garage où sont conservés tous les prototypes construits, qui comprend 255 places de parking à Weissach, en plus de 120 places dans la localité près de Hemmingen.

Cependant, l’offre sera renforcée avec un nouveau parc de 1147 places, actuellement en construction.

Porsche a 1900 prototypes, classés en trois types: avec moteur, en construction et modèles de pré-série.

Garage prototype

