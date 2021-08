Weird Science Retrospective: un classique de John Hughes qui n’a jamais reçu son dû

Aujourd’hui en 1985, Sciences étranges a été libéré. La comédie de science-fiction de John Hughes avec une chanson d’introduction contagieuse des années 80 et le premier rôle principal d’Anthony Michael Hall a toujours ses fans, bien qu’il s’agisse plus d’un favori culte que d’un classique pour adolescents bien-aimé. Dans le canon des films pour adolescents de Hughes, Sciences étranges est sans aucun doute proche du fond en termes de mémorabilité et d’être aimé. Ce n’est pas une mauvaise chose, étant donné que Hughes a écrit et réalisé la plupart des films pour adolescents par excellence des années 1980 – Jour de congé de Ferris Bueller, Le club du petit-déjeuner, Belle en rose, et Seize bougies, à savoir. Tandis que Sciences étranges est sans vergogne plus stupide que ces films ; plus axé sur les mecs et certainement plus daté, il exige plus de reconnaissance pour son caractère purement drôle et adorable. Oui, il manque le pouvoir de la star du film Hughes de Molly Ringwald, mais ce qui lui manque en charme, il le compense largement par un pur divertissement amusant.

Deux lycéens abrutis, Gary Wallace (Anthony Michael Hall) et Wyatt Donnelly (Ilan Mitchell-Smith) n’ont pas de chance avec les dames, ni beaucoup de popularité. Ils sont prématurés et intimidés, mais pas nécessairement pas cool au sens mathématique du terme. Gary est le plus sardonique et oisif qui est peut-être plus confus et dégoûté par leur position de paria.

Wyatt, le génie informatique du couple, conçoit un logiciel informatique grâce auquel il peut créer sa femme idéale. Ensemble dans sa chambre, lui et Gary crachent les qualités qu’ils veulent chez une femme. Gros seins, pas de gros seins. Gentil, maternel, bon cuisinier, magnifique à tomber par terre. Plus important encore, ils veulent une femme qui est profondément obsédée par eux et engagée envers eux. Ils n’épargnent aucune fantaisie.

À leur grande surprise, l’énorme ordinateur de Wyatt commence apparemment à mal fonctionner alors qu’un tourbillon d’énergie remplit la pièce. La femme « numérique » de leurs rêves apparaît comme une femme humaine d’apparence réelle et physiquement présente, Lisa (Kelly LeBrock.) Elle est magnifique, intelligente et, surtout, une fidèle servante de ces adolescents.

Heureusement et malheureusement, les parents de Wyatt sont absents de la ville pour la semaine et le frère aîné militaire de Wyatt, Chet (Bill Paxton) est en charge. Pendant une semaine, les garçons veulent vivre avec Lisa et la montrer, tout en gardant leur femme générée par ordinateur secrète de Chet. Leur nouvelle belle amante, Lisa, aide en fait Gary et Wyatt à se faire des amis. Les intimidateurs scolaires Ian (Robert Downey Jr.) et Max (Robert Rusler) ne peuvent s’empêcher de respecter les abrutis qu’ils tourmentent. Les filles de l’école développent de la jalousie. Une fête à la maison chez Wyatt se transforme en pur chaos. C’est une balade amusante tout autour, avec quelques leçons supplémentaires dans le mélange.

À l’ère moderne de la connexion numérique, de l’amour en ligne, des robots sexuels et du porno cartoon, un film dans la veine de Sciences étranges devrait très bien mériter un nouveau public de fans. Il a légitimement conservé une base de fans culte, mais même les jeunes générations peuvent trouver beaucoup à apprendre et à aimer ici. Les effets du film sont hilarants, mais l’ancien concept reste vrai – Fabriquer votre amant parfait peut exciter, valider et vous faire sentir comme quelqu’un, mais à la fin, c’est trop beau pour être vrai. Vous êtes toujours laissé à vous-même, et avant que cette soi-disant « bonne » personne puisse arriver, vous devez aimer qui vous êtes. Au-delà des thèmes ringards et sentimentaux dans lesquels puiser, Sciences étranges est carrément drôle et jamais lourd. Hughes ne laisse pas l’écriture de blagues fantastiques et l’histoire divertissante légère s’enliser dans un cœur artificiel. C’est peut-être pourquoi le film n’est pas aussi gravé dans l’histoire de la culture pop que les autres efforts de Hughes, mais c’est aussi une raison de l’apprécier.

Antérieur à Sciences étranges, le jeune acteur comique Anthony Michael Hall avait été vu dans le rôle de son fils Rusty dans Les vacances de National Lampoon, et ‘The Geek’ dans Seize bougies, les deux rôles de soutien dans lesquels Hall a fléchi son amabilité de dork maigre et sarcastique. Sciences étranges est sa première grande avance dans un John Hugues film, et essentiellement un moyen pour lui d’amener son personnage de ‘Geek’ vers de nouvelles profondeurs. Il est légèrement geek en apparence, mais vif et sarcastique. Il est l’instigateur sournois tandis que Wyatt est un raide paranoïaque. Gary peut passer pour une « mauvaise influence », mais il est l’influence amusante dont chaque adolescent prude a besoin chez un ami. Pour certains téléspectateurs, ce genre de personnage et le look de Hall ne suffisent pas pour porter un film. Ils sont habitués à un rôle plus beau et plus complet, ou bien sûr à une adolescente troublée et complexe comme celles que Ringwald a jouées. Pour les mecs qui comprennent grandir pas cool et pas à sa place, Gary est un personnage principal parfait, et Hall est l’interprète charismatique pour cela.

La livraison sèche et parfois criarde de Hall rend les lignes amusantes encore plus drôles. C’est un imbécile quand il en a besoin, mais il est vraisemblablement peu sûr de lui et inquiet de sa place dans le paysage social. Dans une scène remarquablement drôle, Gary se saoule dans un club de jazz entièrement noir. Alors qu’il souffle un cigare, parlant de la voix et de la cadence d’un vieux musicien de jazz noir, les amateurs de club se rassemblent autour de lui, se rapportent à lui et l’aiment. C’est une projection comique délicieusement drôle et impressionnante de Hall, stimulant l’une des scènes les plus drôles de l’histoire du cinéma des années 80.

Bien qu’il porte le poids comique, du moins à mon goût, il y a beaucoup plus de rires à avoir au-delà des one-liners et de la manie de Gary. Bill Paxton est une douche spectaculaire en tant que frère aîné de Wyatt, Chet, avec la coupe militaire plate pour correspondre. Il parle d’un ton délibérément grave, éructant et faisant des bruits corporels grossiers. Il est imposant, sans émotion et impossible à aimer. C’est peut-être la relatabilité, mais il est en quelque sorte hilarant; un frère aîné jerk monumentalement mémorable, dont il y en avait beaucoup tout au long des années 80.

Kelly LeBrock est fantastique et séduisante dans le rôle de Lisa, une femme sans faille et générée par ordinateur, comme elle doit l’être. Elle EST la femme idéale. Lisa a également quelques lignes sèches dans sa manche alors qu’elle est chargée de faire paraître Gary et Wyatt virils et cool. Robert Downey Jr, jouant un beau tyran, n’a rien d’enthousiasmant mais un personnage assez intéressant. Il est captivant à regarder, avec un air mystérieux à son sujet, et comme dans tous les rôles de Downey des années 80 et du début des années 90, vous avez une idée de pourquoi il est là où il est aujourd’hui.

Le défaut majeur du film, en plus d’être en quelque sorte une relique des années 80 grâce à la technologie et à l’apparence, est Illan Mitchell-Smith dans le rôle de Wyatt. Pour être franc, son jeu d’acteur est atroce. Wyatt n’est pas le charmeur des deux, mais son personnage pourrait être plus sympathique si Mitchell-Smith avait la capacité de transmettre une véritable émotion. Sa livraison est interrompue. Les lignes sont forcées. C’est dommage quand tout le monde est stellaire et commandant. Lui comme Wyatt pourrait être une autre raison Sciences étranges n’a pas le pouvoir durable de la plupart des films de Hughes, car cela ajoute à l’insignifiance inhérente à une comédie axée sur la technologie du milieu des années 80. Cela dit, il ne peut pas ternir l’éclat comique de Hall, et rendre une histoire étrange moins crédible n’est pas si grave que cela.

Malgré le fromage et la mauvaise action désarmante de l’un de nos leads, Sciences étranges a le pouvoir de la brise, absurde drôle de son côté. Ses thèmes, bien que séveux, sont intemporels. Son cœur se voit, bien que le cœur joue le rôle de second violon dans la comédie de science-fiction. Ce n’est pas Le club du petit-déjeuner ou alors Belle en rose, mais ça n’a jamais été censé l’être. Lorsqu’un film est basé sur des bandes dessinées de science-fiction, on ne peut pas s’attendre à l’amabilité durable et familiale des efforts conçus pour parler aux adolescents pendant des décennies. Cela dit, Sciences étranges parle toujours à un public adolescent. Tout geek cool peut se voir dans Hall comme Gary. Vous ne partagez peut-être pas le même désir de générer une femme parfaite et sexy avec un ordinateur, mais nous savons ce que c’est que de ne pas s’épanouir quand notre individualité cool n’est pas vue ou comprise. Hall est un visage et une voix pour le décalé, drôle et incompris. Inversement, Sciences étranges est un film de Hughes sur la fin loufoque, pour ceux qui ont besoin de charme dans leurs comédies des années 80 mais préfèrent une légèreté tout à fait drôle. Que ce soit un voyage nostalgique, mais valorisez-le au-delà de cela – Sciences étranges n’a jamais vraiment reçu son dû en tant que comédie hystérique, une fête du fromage agréable et un film pour adolescents sincère pour la foule plus étrange. Ce n’est ni meilleur ni pire que les classiques de Hughes que nous revisitons chaque année, et c’est maintenant le meilleur jour pour retrouver la magie.

Sujets : Sciences étranges

