Weezer annonce un spectacle virtuel surprise avec orchestre

Best Service TO - Strings of Winter

Best Service TO - Strings of Winter, Orchestre virtuel - Version téléchargement, Instrument à cordes indépendant avec 60 articulations extraordinaires, Joué par un orchestre à cordes de 41 musiciens et l'Orchestre d'Etat Morin Khuur de Mongolie avec 15 musiciens, Moteur d'ensemble avec arpégiateurs