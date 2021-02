Weezer a déjà quatre albums en développement

Après le lancement de « Ok humain», Nouvel album studio du groupe de rock alternatif Weezer, le leader et chanteur Rivières cuomo a déclaré qu’il y avait déjà des plans pour la sortie de quatre nouveaux albums avec un thème spécifique et que l’un d’eux serait inspiré par le musicien décédé Elliott Smith.

Ce serait à travers une discussion récente avec Spectacle de Strombo pour Musique Apple où Cuomo a révélé que le groupe rassemble déjà les sons nécessaires pour exécuter ce quadruple projet.

«L’idée suivante est un ensemble de quatre albums, où chacun correspond à l’une des quatre saisons. Et chaque album a une ambiance et un thème dans des paroles très différentes », a-t-il expliqué. Cuomo. En partageant quelques détails à ce sujet, il assure que « Winter » rappellera beaucoup les styles de compositeurs des années 90 comme Elliott Smith, avec « beaucoup de perte et de désespoir et une sorte de calme ».

D’un autre côté, il a décrit «Printemps« Comme » île venteuse « , assurant également que l’automne sera une sorte d ‘ » album dance « avec le groupe Franz Ferdinand comme la plus forte influence musicale en termes de style musical.

En plus de ce projet et de la sortie récente de « Ok humain», Wezzer toujours en attente de la sortie d’un autre album. « Van Weezer«C’est un album qui aurait été achevé depuis l’année dernière et dont la sortie serait supprimée en raison de l’expansion de la pandémie Covid-19, donc sa sortie aura lieu le 7 mai.

De cet album, le groupe aurait déjà sorti trois singles officiels: «La fin du jeu« , »héros« Y »Le début de la fin». De « OK Humain« , Le groupe a déjà présenté son premier single, qui porte le titre de »Toutes mes chansons préférées».

Depuis ses débuts en 1994, on estime que Weezer ils ont réussi à vendre environ 35 millions d’exemplaires de leurs albums dans le monde, leurs œuvres les plus notoires étant « Album bleu« En 1994 et »Album vert»En 2001, qui partagent une certaine similitude thématique.