«  Weeds  »: la scène 1 avec laquelle Mary-Louise Parker n’était «  jamais satisfaite  »

15 ans après sa première apparition sur Showtime, Mauvaises herbes continue de divertir le public aujourd’hui avec son humour noir et ses commentaires sur la société américaine. Beaucoup de gens ne connaissent Mary-Louise Parker que comme Nancy Botwin, maman de banlieue devenue chef de file de la drogue, malgré la longue carrière de Parker en tant qu’acteur primé.

Mary-Louise Parker assiste à la première européenne de Red 2 à l’Empire Leicester Square le 22 juillet 2013 à Londres, Angleterre | Stuart C. Wilson / Getty Images

Les « mauvaises herbes » ont traité de sujets lourds

Même s’il s’agit d’une comédie légère avec beaucoup de punchlines intelligentes, Mauvaises herbes abordé un sujet assez lourd.

Le spectacle commence avec Nancy Botwin qui traite les conséquences de la mort soudaine de son mari Judah. Cela montre que Botwin jongle avec le soutien de sa famille (en vendant du cannabis, bien sûr) et en étant à la fois mère et père de deux garçons qui ont besoin de l’attention parentale.

Au fil des saisons, des questions telles que l’immigration et la criminalité internationale sont devenues des points centraux de l’intrigue. À la fin de la série, les enfants de Nancy ont besoin de réadaptation et de thérapie grâce à ce qu’ils pensent être sa parentalité négligente.

Mary-Louise Parker prend la parole au panel Anti-Heroes of Showtime lors du Comic-Con 2010 au San Diego Convention Center le 22 juillet 2010 à San Diego, Californie | John Shearer / Getty Images

‘Weeds’ était spécial pour Mary-Louise Parker

Même si Parker est une personne totalement distincte de son personnage, il était clair que Nancy Botwin – et la série en général – occupe une place particulière dans le cœur de Parker.

Commençant par Mauvaises herbesLa quatrième saison, la chanson thème d’ouverture emblématique de l’émission «Little Boxes» a été remplacée par une simple carte de titre et sans musique. Cette décision a bouleversé Parker, et elle a même admis dans une AMA Reddit en 2014 qu’elle avait jockey pendant des années pour le ramener.

«J’étais vraiment triste quand il n’y avait pas d’intro musicale», dit-elle honnêtement. «L’une des productrices Lisa [Vinnecour] et j’ai continué à me battre pour ça. Elle a vraiment, vraiment adoré ça. Et je pense que l’année dernière, elle a en quelque sorte mis le pied à terre, c’est pourquoi ils l’ont ramené pour la dernière saison.

Dans le temps qui a précédé Mauvaises herbes‘première, Parker a même refusé un rôle prometteur dans une autre émission bientôt populaire pour jouer le rôle de Nancy Botwin. On lui a offert le rôle de maman célibataire de banlieue Susan Meyer sur Femmes au foyer désespérées, mais l’a transmise en faveur du personnage plus audacieux de Nancy. Aux Golden Globes en 2006, Parker a battu quatre autres grands acteurs de Femmes au foyer désespérées pour remporter le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique.

Mary-Louise Parker pose lors d’un appel photo et d’une journée de presse pour la pièce «Comment j’ai appris à conduire» à Broadway aux studios de répétition du Manhattan Theatre Club le 28 février 2020 à New York | Bruce Glikas / WireImage

Mary-Louise Parker n’était « jamais satisfaite » d’une scène importante de « Weeds »

Parker s’est consacrée à son personnage tout au long des huit saisons de la série, comme dans tous les autres rôles dans lesquels elle a joué. Mais un acteur dévoué peut souvent être mécontent de son travail, et Parker n’est pas différent.

Un fan de Reddit l’a complimentée sur une scène émouvante en particulier de la série. La fin de la saison 3 a été considérée comme une réinitialisation pour la série, et l’un des derniers moments de l’épisode montre Botwin criant à son mari décédé: «Judah, si tu es toujours là, j’ai essayé!»

Botwin a remercié le fan et a révélé qu’elle souhaitait elle-même que la scène se soit mieux déroulée. « Je n’ai jamais été satisfait quand nous l’avons tourné », a déclaré Parker honnêtement. «Je savais que c’était une scène si importante.»