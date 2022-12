Wednesday Leapfrogs New Releases pour récupérer la place n ° 1 de Netflix

Après cinq semaines à sa sortie, et après avoir glissé de la place de numéro 1, Mercredi devrait commencer à glisser dans le classement de Netflix TV. Cependant, après avoir été temporairement déplacée aux deuxième et troisième places, la série dirigée par Tim Burton a en quelque sorte repris sa place au sommet du classement TV Netflix.





Depuis son lancement le 23 novembre, mercredi a balayé toute concurrence pour maintenir sa course en tant que meilleure émission télévisée sur Netflix. En plus de cela, le spectacle a brisé un Choses étranges record du plus grand nombre d’heures visionnées en une semaine, puis a battu son propre record la semaine suivante. Il est récemment devenu la deuxième série la plus regardée de l’histoire de Netflix, mais techniquement battant Choses étranges Saison 4 par ratio en raison de la moitié de la durée de l’émission fantastique d’horreur.

Maintenant, après avoir brièvement perdu sa couronne au profit d’un appel rotatif de nouveaux spectacles, notamment Harry et Meghan, Emily à Paris, la recrue et The Witcher: Blood Origin, mercredi a vu un nouveau pic d’intérêt qui lui a permis de dépasser toutes ces émissions pour redevenir l’émission la plus regardée de Netflix. Pourtant, Netflix n’a toujours pas dit quand la nouvelle d’une deuxième saison sera officiellement annoncée.





Mercredi a dépassé toutes les attentes depuis ses débuts

Mercredi a fait ses débuts sur Netflix en novembre, de nombreux fans demandant pourquoi il n’avait pas été publié autour de la période d’Halloween appropriée. Alors qu’il semblait que la série aurait pu manquer sa chance de capitaliser sur le marché d’Halloween, ses premiers jours de sortie ont prouvé que le moment de la sortie de l’émission n’avait aucun impact sur sa popularité.

En plus de recevoir des scores plus élevés pour Rotten Tomatoes que toutes les autres versions de la famille Addams autres que la série télévisée des années 60, Mercredi a chargé le tableau des émissions les plus regardées de Netflix en 2022. Surpassant d’autres émissions populaires comme L’observateur, le marchand de sable, Bridgerton saison 2 et Dahmer, Mercredi a terminé l’année derrière seulement Choses étranges la saison 4 ayant totalisé 1,3 milliard d’heures vues.

Le véritable point crucial des chiffres vient lorsque l’on considère que Mercredi a une autonomie d’environ 7 heures par rapport aux 13 heures insensées de Choses étranges saison 4. Sur la base de la conviction que le public a regardé toute la saison des deux émissions, cela suggérerait que 143,8 millions d’abonnés ont regardé Choses étrangestandis que 185,7 millions ont regardé Mercredi. Bien que ces chiffres ne soient évidemment pas exacts, ils donnent certainement beaucoup de poids aux campagnes de fans exigeant un renouvellement de Netflix.

De toute évidence, Netflix ne fera qu’une annonce sur l’avenir de Mercredi une fois qu’ils sont bons et prêts, mais il est difficile de prévoir un résultat qui n’implique pas que la série obtienne au moins une saison de plus. Cependant, il y a certainement des plans à l’étude pour d’autres retombées potentielles de Mercredi par les showrunners de la série, et il ne serait pas surprenant de voir au moins certains d’entre eux arriver en production dans un avenir prévisible également.