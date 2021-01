Le jour du mariage, bien qu’il soit considéré par la plupart comme le plus beau jour de leur vie, ne l’empêche pas d’être un jour assez stressant. Ceci dit, au milieu de tous les préparatifs à faire pour démarrer sa nouvelle vie, de nombreux couples trouvent assez difficile de gérer tous les détails d’organisation du jour J. C’est pour cela que de nombreuses personnes font appel à un wedding planner en Normandie pour prendre en charge cette mission importante. Quel est son rôle et comment le choisir ? On vous dit tout dans cet article !

Le wedding planner, qui est-ce ?

La wedding planner est un organisateur certifié pour aider les futurs mariés à organiser leur jour de cérémonie. Il joue le rôle du planificateur, coordinateur et confident dans la plupart des cas pour vous aider à gérer le stress cumulé lors de l’organisation de votre mariage. En effet, entre la décoration de la salle, le choix de la robe, les invitations, la musique, etc; il n’est pas toujours évident de tenir tous les bouts du fil, c’est pour cela que le wedding planner est là pour vous aider.

Les points clés pour choisir son wedding planner en Normandie

Il est assez délicat de confier l’organisation de son mariage à un étranger, même si ce dernier est certifié. Afin de garantir que votre wedding planner réponde à vos attentes comme il se doit, il est important de prendre son temps pour le choisir.

Un large choix s’offre à vous pour ce qui est des wedding planners disponibles en Normandie. Voici les principaux critères à prendre en considération pour faire le bon choix :

La proximité

Si vous résidez en Normandie, il est préférable de faire appel à un organisateur à proximité de chez vous et ce, pour plusieurs raison :

Faire autant d’entretien en face à face pour se mettre d’accord sur l’organisation,

s’entretenir avec les prestataires et choisir les meilleurs,

se rendre sur les lieux de la cérémonie autant de fois qu’il le faut,

économiser les frais de trajets.

Le diplôme

La profession de wedding planner est accessible en tant qu’entrepreneur indépendant. Toutefois, des personnes sans expérience et sans formation professionnelle peuvent facilement commettre des erreurs irréversibles durant l’organisation de votre mariage. Il est donc important d’opter pour des personnes qui ont suivies une formation et qui ont reçues un diplôme officiel de la part d’un organisme agréé.

Faire la différence entre wedding planner et wedding designer

Même s’il est assez commun qu’un wedding planner propose des services de décoration en Normandie, il est important de garder en tête que ce n’est pas la mission principale de ce dernier. Un wedding planner est là avant tout pour organiser la répartition des tâches, l’analyse de votre besoin, le choix des prestataires adéquats et la division de votre budget. Il sera donc nécessaire de se baser sur ses qualités de gestion financière ainsi que sur le catalogue de prestataires qu’il propose. Si vous insistez néanmoins pour que votre wedding planner s’occupe de la décoration de votre salle et la réception des invités, il est important de le mentionner lors de l’entretien avec ce dernier, tout en gardant en tête que cette option est supplémentaire chez les wedding planner en Normandie.

La mission du wedding planner

Comme nous l’avons dit plus haut, la mission du wedding planner se limite à la bonne gestion et l’organisation ainsi que la coordination entre les prestataires. Certes, il existe des wedding planner qui proposent quelques options en plus. Toutefois, si ce dernier vous propose de tout prendre en charge, il faudra se méfier.

En effet, même si le wedding planner est censé avoir des connaissances dans tous les domaines reliés aux mariages, il est impossible d’être expert en tout ! Favorisez plutôt les wedding planners qui travaillent avec un large réseau de professionnels :

Des designers : pour faire la conception et l’impression des invitations,

des cakes designers : pour prendre en charge votre pièce montée et le buffet,

des fleuristes,

des make-up artistes.

Le feeling

Bien que ça puisse paraître futile pour certains, la bonne entente avec votre wedding planner est un point essentiel. Assurez-vous que ce dernier soit à l’écoute de vos besoins et comprenne vos inquiétudes.