Wedding Crashers 2 a tous les deux Christopher Walken et Jane Seymour qui veulent revenir

Discussion récente sur la suite de la comédie Crashers de mariage 2 Les fans sont enthousiastes à l’idée de rejoindre à nouveau le duo trompeur Vince Vaughn et Owen Wilson pour une autre escapade, beaucoup se demandant qui des acteurs de soutien les plus remarquables fera également son retour. Bien que rien n’ait été confirmé, Jane Seymour a maintenant révélé qu’elle et Christopher Walken voulaient une suite.

« Nous avons tous les deux dit que nous aimerions, du moins c’est comme ça que je m’en souviens. J’ai vraiment dit que j’aimerais bien. Je suis sûr qu’il aimerait, il adorait faire ce film. Je lis tout le temps sur ces choses, mais personne ne m’a donné un coup de fil. Je ne sais donc pas si je serais impliqué ou non. «

Acteur bien-aimé Christopher Walken a joué dans l’original de 2005 en tant que secrétaire américain William Cleary, le patriarche de la famille, avec Jane Seymour volant chaque scène dans laquelle elle est apparue en tant que sa femme, la torride Kathleen Cleary. Appelez juste son chat minou.

Les fans demandent une suite depuis des années maintenant, Vince Vaughn ayant récemment jeté un gros seau de carburant sur le feu des rumeurs dans une interview avec Entertainment Tonight. L’acteur a confirmé que des pourparlers sont officiellement en cours pour Crashers de mariage 2 en disant: « Owen [Wilson] et moi et le directeur de Crashers avons discuté pour la première fois sérieusement [about] une suite de ce film. Il y a donc eu une idée assez bonne. Nous en parlons donc au début. «

Vaughn a même tease à quoi s’attendre du suivi, et où le public trouverait les personnages toutes ces années plus tard devrait Crashers de mariage 2 jamais se concrétiser. « David Dobkin a eu une très bonne idée qui est contemporaine », a déclaré l’acteur. « Je ne suis jamais allé faire une suite à beaucoup de ces films à l’époque parce que j’avais l’impression que nous étions juste à la poursuite d’un succès. Mais ce que j’aime à propos de l’endroit où Crashers pourrait potentiellement être, c’est [that] il y a quelque chose de ce moment qui se sent vraiment bien … beaucoup de ces comédies, même quelque chose comme Wedding Crashers, vous enquêtez en quelque sorte sur des choses que je pense être réelles dans nos vies, mais la comédie est un engagement excessif envers le absurde. »

Sorti en 2005, le premier Crashers de mariage suit les médiateurs du divorce Vince Vaughn dans le rôle de Jeremy Gray et Owen Wilson dans le rôle de John Beckwith, deux coureurs de jupons qui n’aiment rien de mieux que les mariages effondrés dans le but de rencontrer et de séduire les femmes. Après une saison fructueuse de mariage, le couple sournois se retrouve dans une situation difficile lorsque l’un d’eux tombe amoureux de la demoiselle d’honneur lors d’un de ces mariages.

Réalisé par David Dobkin et écrit par Steve Faber et Bob Fisher, le film met en vedette une distribution de soutien stellaire composée de Christopher Walken, Rachel McAdams, Isla Fisher, Bradley Cooper et Jane Seymour aux côtés de Vaughn et Wilson. Wedding Crashers s’est avéré être un grand succès en 2005, rapportant 288,5 millions de dollars dans le monde sur un budget de 40 millions de dollars, le film étant désormais crédité pour la relance de la comédie notée R. Cela nous vient de Cinemablend.

