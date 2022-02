« WeCrashed » : voici la bande-annonce officielle de la série Anne Hathaway et Jared Leto

SÉRIES

La série sera diffusée sur Apple TV + le 18 mars, et à partir de ce moment, nous aurons de nouveaux épisodes chaque semaine jusqu’au 22 avril. De quoi parle l’histoire?

© Imbd« WeCrashed » nouvelle série Apple TV+ d’Anne Hathaway et Jared Leto

AppleTV+ est l’une des plateformes de streaming qui viendra concurrencer Netflix, Amazon Prime Video et hbo max ce 2022 avec des projets intéressants auxquels le public ne pourra pas résister en raison de son histoire. L’une des séries qui atteint l’écran est ‘Nous nous sommes écrasés’, une intrigue choquante basée sur des événements réels mettant en vedette Anne Hathaway et Jared Leto.

La série a commencé à tourner en 2021, mais avec la pandémie de Covid-19 entre les deux, elle a dû être annulée. Cependant, tout a basculé lorsque la bande-annonce officielle de l’histoire est sortie il y a quelques semaines.

De quoi parlera « We Crashed » ?

Pendant la bande-annonce, vous verrez l’histoire de Adam et Rebekah Neumann (Leto et Hathaway), les co-fondateurs de l’une des entreprises les plus célèbres et les plus prospères au monde : Nous travaillons. Cependant, tout n’est pas rose pour le couple, car ils ont dû surmonter des défis qui ont provoqué la rupture de la relation.

La série était basée sur le podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork – hébergé par Lee Eisenberg et Drew Crevelloqui sont également les showrunners de la série–, où ils ont détaillé comment cette entreprise est passée d’un espace de coworking unique à une marque mondiale d’une valeur de 47 milliards de dollars en moins d’une décennie.

Une histoire d’amour au milieu de la série

Alors que la faillite de l’entreprise a lieu, vous pourrez voir une histoire d’amour entre Rebekah et Adam, qui se soutiennent dans les meilleurs et les pires moments de l’entreprise, où ils seront tentés par l’ambition et les affaires. Même Anne Hathaway et Jared Letto ne seront pas seuls car Kyle Marvin, America Ferrera et OT Fagbenle font également partie du casting.

Quand est la première?

Les trois premiers épisodes de WeCrashed arriveront au catalogue de AppleTV+ le 18 mars prochain, et à partir de là, chaque semaine, nous aurons de nouveaux épisodes jusqu’au 22 avril.

