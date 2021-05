Webémissions «  Super Flower Blood Moon  »: Comment regarder l’éclipse de la supermoon de 2021 en ligne

La pleine lune de mercredi (26 mai) sera quelque chose à voir, car la seule éclipse lunaire totale de 2021 arrive avec la plus grande «supermoon» de l’année.

Les observateurs du ciel dans une grande partie du monde auront une chance de voir une pleine lune légèrement plus grande que la moyenne apparaître temporairement en rouge pendant la soi-disant « Super Flower Blood Moon ». Mais pour ceux qui se trouvent dans des régions du monde où l’éclipse n’est pas visible – ou où les nuages ​​masquent la vue – il y aura plusieurs webémissions gratuites montrant des vues en direct de l’éclipse en ligne.

Pendant la Super Lune de Sang de Fleur, la pleine lune de mai (connue sous le nom de Lune de Fleur) passera à travers l’ombre de la Terre, la faisant apparaître en rouge. C’est pourquoi les éclipses lunaires totales sont communément appelées «lunes de sang». À peu près au même moment, la lune atteindra le périgée, ou le point le plus proche de la Terre sur son orbite actuelle. Cela le fera apparaître légèrement plus grand qu’une pleine lune moyenne, ce qui en fera également une «supermoon».

Super Flower Blood Moon 2021: Quand et comment voir l’éclipse lunaire totale

Observatoire Griffith

Si le temps le permet, l’observatoire Griffith de Los Angeles prévoit de diffuser des vues en direct de la Super Flower Blood Moon mercredi 26 mai à partir de 4 h 45 HAE (8 h 45 GMT) – juste deux minutes avant le début de la phase pénombre de l’éclipse lunaire. L’émission se terminera à 9 h HAE (1 h 00 GMT), peu de temps après la fin de la dernière phase partielle de l’éclipse.

Vous pouvez regarder la diffusion Web de l’observatoire Griffith en direct dans la fenêtre ci-dessus, grâce à l’observatoire, ou vous connecter via YouTube. En raison de la pandémie en cours, l’observatoire a déclaré sur son site Web qu’il n’organiserait pas d’événement public en personne pour cette éclipse, comme il l’a fait dans le passé.

Observatoire Lowell

L’observatoire Lowell – où la planète naine Pluton a été découverte – diffusera également des vues en direct de l’éclipse à partir de plusieurs télescopes dans ses installations de Flagstaff, en Arizona.

À partir de 5 h 30 HAE (9 h 30 GMT), « Les éducateurs Lowell vous montreront des vues en direct de l’éclipse à travers notre télescope Planewave de 14 pouces et nos télescopes Vixen portables à large vue », a déclaré l’observatoire dans un communiqué. « Les éducateurs discuteront également de la science des éclipses, des meilleures façons de les voir, de l’histoire de Lowell avec la Lune, et bien plus encore! »

Cet événement se termine à 7 h 25 HAE (11 h 25 GMT). Vous pouvez le regarder en direct dans la fenêtre ci-dessus, gracieuseté de Lowell Observatory, ou sur YouTube.

Le projet de télescope virtuel

Le Virtual Telescope Project, un observatoire en ligne fondé par l’astrophysicien Gianluca Masi de l’Observatoire astronomique de Bellatrix en Italie, diffusera deux émissions en direct du grand événement lunaire: une pour l’éclipse et une autre pour la super lune. L’astrophysicien Gianluca Masi, fondateur du Virtual Telescope Project, fournira des commentaires en direct.

Tout d’abord, le mercredi 26 mai, le télescope virtuel diffusera sur le Web des vues en direct de l’éclipse lunaire, à partir de 6 h HAE (1000 GMT). La webémission présentera des photos d’astrophotographes d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des Amériques. La lune se couche à Rome à 5 h 34, heure locale, ou 14 minutes avant le moment de l’éclipse maximale, de sorte que les meilleures vues proviendront de ces caméras distantes.

Puis à 15 h HAE (19 h 00 GMT), Masi revient avec un deuxième flux en direct pour montrer la plus grande super lune de l’année s’élevant au-dessus de la ligne d’horizon de Rome. Vous pouvez regarder les deux événements en direct dans la fenêtre ci-dessus, grâce au projet Virtual Telescope, ou directement via la chaîne YouTube de Masi.

Time and Date, un site Web interactif qui offre une variété d’outils pour l’observation du ciel et les conversions de fuseau horaire, fournira également une webdiffusion en direct de la Super Flower Blood Moon, à partir de 5 h 30 HAE (9 h 30 GMT). La webémission présentera des vues en direct du monde entier et vous pourrez suivre les aventures des photographes dans ce blog en direct.

Vous pouvez le regarder en direct ici dans la fenêtre ci-dessus, grâce à Time and Date, ou directement via YouTube. Aussi, pour savoir à quoi ressemblera l’éclipse à partir d’un endroit donné, assurez-vous de consulter les cartes et les calculatrices d’éclipse de Time and Date.

Étapes de l’éclipse lunaire « Super Flower Blood Moon » le 26 mai 2021 Événement Temps L’éclipse pénombre commence 4 h 47 HAE (8 h 47 GMT) L’éclipse partielle commence 5 h 44 HAE (9 h 44 GMT) L’éclipse complète commence 7 h 11 HAE (11 h 11 GMT) Éclipse maximale 7 h 18 HAE (11 h 18 GMT) L’éclipse complète se termine 7 h 25 HAE (11 h 25 GMT) L’éclipse partielle se termine 8 h 52 HAE (12 h 52 GMT) L’éclipse pénombre se termine 9 h 49 HAE (13 h 49 GMT)

