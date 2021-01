WebAnyOne : Une solution marketing complète pour votre site internet

Quel que soit votre domaine d’activité, les offres en ligne sont de plus en plus concurrencées. Habitués à obtenir des réponses précises et rapides à leurs demandes, les clients n’hésitent pas à passer d’un site à l’autre ou à privilégier les premiers résultats affichés. Dans cet environnement ultra-concurrentiel, il n’est donc pas toujours évident de se démarquer des autres enseignes, particulièrement lorsque vous êtes une PME. Le marketing digital prend alors une importance capitale pour vous aider à fidéliser votre clientèle et booster votre activité. En effet, avec des outils adaptés et performants, vous avez toutes les clés en mains pour développer votre site internet dans la bonne direction et créer une relation client optimale au quotidien. Dans cet objectif, WebAnyOne vous propose des solutions efficaces avec un accompagnement professionnel de chaque instant.

Une réelle expérience des fonctionnalités recherchées

Professionnelles du marketing digital, les équipes de WebAnyOne ont une véritable expérience des stratégies de vente sur internet et des outils nécessaires au bon développement de votre PME. En effet, cette agence est à la fois éditeur et hébergeur de logiciels marketing open source. Des compétences multiples qui vous assurent une expertise sans faille et un accompagnement de qualité dans vos démarches.

Soucieux d’améliorer votre relation client et d’augmenter le nombre de vos ventes, WebAnyOne vous apportent des solutions adaptées à vos besoins, et ce, à un tarif avantageux. De plus, vous profitez de logiciels marketing qui respectent les lois RGPD en vigueur et vous aident à protéger les données de votre clientèle. Un argument puissant et sécurisant qui favorise la confiance des consommateurs envers votre entreprise. Avec des partenariats variés auprès de PME Françaises et Européennes, WebAnyOne s’adapte à tous les domaines pour vous proposer des solutions clés en mains pertinentes et efficaces.

Des logiciels open source réputés

WebAnyOne héberge des logiciels open source qui ont su démontrer leur efficacité dans le marketing digital. Des solutions entièrement gérées par leurs équipes qui vous assurent une visibilité détaillée de l’activité de votre site et des automatisations rapides de vos campagnes de communication.

Mautic

Ce logiciel de marketing automation vous offre de nombreuses fonctionnalités pour booster votre stratégie de vente et votre site internet. Populaire et personnalisable, Mautic contient un CMR intégré et vous permet notamment d’automatiser vos campagnes et vos flux de travail, d’identifier et de cibler vos prospects, de créer des pages d’atterrissage et des formulaires, etc. Avec ce logiciel marketing performant et l’expertise de WebAnyOne vous tirez parfaitement profit de votre site internet et développez votre PME facilement.

Matomo

Matomo est l’alternative européenne de Google Analytics par excellence. Avec une interface professionnelle et des fonctionnalités identiques au géant américain, ce logiciel marketing vous permet de définir rapidement les habitudes et les comportements de vos visiteurs sur le site internet. Avec des informations et des statistiques précises, vous pouvez adapter votre stratégie de vente rapidement et augmenter vos ventes en toute simplicité. De plus, et contrairement à Google Analytics, Matomo respecte la vie privée de votre clientèle en répondant à des critères strictes quant à la sécurité des données personnelles.

Pourquoi privilégier l’utilisation d’un logiciel open source ?

Avec un programme à la disposition de tous, les logiciels marketing open source vous offrent une grande sécurité et une performance constante. En effet, les nombreux développeurs et utilisateurs présents sont à même de corriger le code ou d’en révéler les dysfonctionnements rapidement. Cette contribution générale permet d’assurer un outil qui fonctionne parfaitement au quotidien. Si le code peut être corrigé, il peut également être modifié pour s’adapter au mieux à votre entreprise. Vous profitez donc d’une interface qui n’ajoute pas de coût supplémentaire à votre assistance et qui répond à vos besoins uniquement, vous épargnant ainsi des fonctionnalités potentiellement onéreuses et inutiles pour votre activité.

Un hébergement sûr pour un marketing digital en toute simplicité

En choisissant WebAnyOne, vous profitez d’un hébergement et d’une assistance clé en main. En effet, leurs équipes s’occupent du choix des serveurs, de l’installation et de la configuration du logiciel, mais aussi des mises à jour et sauvegardes nécessaires. Vous pouvez utiliser sereinement vos nouveaux outils et profiter de leur accompagnement expert lorsque vous avez des questions. Une solution idéale pour offrir les meilleurs logiciels marketing à votre entreprise et développer votre activité.

Accessible depuis un SaaS (Logiciel en tant que Service), vos logiciels marketing sont à votre disposition sur internet. Vous n’avez donc pas besoin de changer vos domaines ou d’effectuer de nouvelles installations coûteuses sur vos interfaces. De plus, vous pourrez accéder à vos outils n’importe où et n’importe quand. Une flexibilité optimale pour surveiller l’évolution de votre PME au quotidien.

En résumé, WebAnyOne est un partenaire idéal pour développer votre activité rapidement et simplement. Avec des logiciels marketing performants et des équipes expertes, vous profitez d’outils efficaces qui participent activement à augmenter vos ventes et améliorer votre relation client. N’hésitez pas et démarquez vous de la concurrence avec un marketing digital parfaitement optimisé !