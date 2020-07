“ We Bare Bears The Movie ” arrive en DVD le 8 septembre

Warner Bros. Home Entertainment apporte la série à succès de Cartoon Network dans vos maisons sur 8 septembre 2020 avec la sortie de We Bare Bears le film sur DVD.

Le film est une extension du succès Nous les ours nus série, créée par Daniel Chong, deux fois lauréat du prix Annie, et produite par Cartoon Network Studios. Empilé avec des fonctionnalités bonus telles que les commentaires, le pitch du film, les scènes supprimées et plus encore, We Bare Bears le film a un prix de détail suggéré de 19,99 $ pour le DVD (24,99 $ au Canada) et est coté TV-Y7. We Bare Bears le film est également disponible à la vente sur Digital via l’achat auprès de détaillants numériques.

Dans We Bare Bears le film, lorsque l’amour des ours pour les food trucks et les vidéos virales devient incontrôlable, cela attire l’attention de l’agent menaçant Trout du National Wildlife Control, qui s’engage à restaurer «l’ordre naturel» en les séparant à jamais. Chassé de chez eux, Grizz décide qu’il n’y a qu’une seule chose à faire pour trouver refuge: déménager au Canada! Les Bears se lancent dans un road trip épique rempli de nouveaux amis, d’obstacles dangereux et de fêtes massives. Mais surtout, le périlleux voyage obligera les ours à faire face à la façon dont ils se sont rencontrés pour la première fois et sont devenus frères, afin d’empêcher leur lien familial de se séparer.

CARACTÉRISTIQUES BONUS