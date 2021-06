« We are »: explication de la fin et de la véritable histoire derrière la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur l’article de Ginger Thompson « Anatomie d’un massacre », « Nous sommes ». est une mini-série mexicaine de Netflix Créé par James Schamus et co-écrit avec Monika Revilla et Fernanda Melchor. Tout est centré sur le massacre d’Allende et Coahuila en 2011 aux mains du cartel de Los Zetas qui a été déclenché par une opération ratée de la DEA.

Bien qu’il s’agisse d’une fiction, il est basé sur les témoignages d’habitants de cette petite ville mexicaine et montre comment leurs vies étaient interconnectées. Parmi les habitants qui seront témoins des terribles événements figurent Ronaldo, le chef des pompiers d’Allende, Chema, et sa femme Irene, qui travaille comme opératrice d’appel d’urgence. Erika, la vétérinaire de la ville qui vit avec son fils adolescent, Armando. De même, Héctor Prieto, un transporteur de bière, Mme Chayo et son gendre, Paquito, le fils du propriétaire du ranch, Benjamin, et l’agent de la DEA, Carlos.

Voyant que ses vaches sont malades, Anselmo appelle Érika, qui lui signale un poison de synthèse. Pendant ce temps, Benjamin se rend au ranch familial et la DEA retrace un appel du cartel à Allende. Au fur et à mesure que l’enquête progresse, ils trouvent des preuves qui compromettent le diable et identifient l’emplacement des chefs de cartel.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « SOMOS » ?

Après avoir reçu un appel de la DEA, le Diable arrive à Allende. Pendant ce temps, Benjamin découvre le rôle crucial d’Héctor dans les communications du cartel. Quand Oscar arrive à Allende, il convainc Héctor de livrer les Blackberry interceptés pour sauver son frère de la prison.

Bien que l’agent de la DEA, Carlos, assure la protection et l’extraction d’Héctor et d’Oscar lorsque l’opération est compromise à cause de fuites d’informations sensibles, l’agence leur tourne le dos et les abandonne à leur sort.

Mais les frères Treviño ont non seulement déchaîné leur colère contre Héctor, Oscar et Benjamín, qu’ils n’hésitent pas à tuer, mais ils s’en prennent aussi aux habitants d’Allende et ont tué tous ceux qui se présentaient sur leur passage.

Alors que le groupe de malfaiteurs assassine différentes personnes et met le feu à des bâtiments, le téléphone du centre d’urgence n’arrête pas de sonner. Armando et sa nouvelle petite amie parviennent à se cacher, mais Tom et Nancy sont victimes d’un drame.

Même les pompiers, qui ne répondaient qu’à l’appel des villageois, deviennent les otages des malfaiteurs. Certains tentent de s’échapper, mais ne se font tirer dessus que froidement.

Chayo a également réussi à survivre à la tragédie (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « NOUS SOMMES » ?

« Nous sommes« Se termine par un grand massacre auquel quelques-uns ont réussi à survivre. Parmi eux, Armando, qui a réussi à rentrer chez lui sain et sauf, Nayeli, qui a traversé la frontière fluviale avec le propriétaire du bordel pour commencer une nouvelle vie en Californie, et deux enfants qui ont été abandonnés près d’une église.

Le massacre d’Allende a eu lieu en 2011, mais la nouvelle de la tragédie n’est apparue dans aucun journal jusqu’à ce que Diego Osorno en parle en 2014. Plus tard, Ginger Thompson a publié l’article qui révèle la responsabilité de la DEA dans les faits et qui sert d’inspiration. pour la série de Netflix.