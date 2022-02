« We are dead » 2 sur Netflix : quand sortira la nouvelle saison

Bien que tous les protagonistes de « Nous sommes morts » (« All of Us Are Dead » en anglais) a survécu jusqu’à la fin de la première saison, ceux qui l’ont fait sont dans la zone de quarantaine essayant de reprendre leur vie et en même temps trouver plus de survivants du virus zombie.

Pour l’instant, Netflix n’a pas confirmé un deuxième volet de la série coréenne écrite par Chun Sung-il et réalisée par Lee JQ et Kim Nam-Su, mais tout semble indiquer que l’histoire du groupe d’étudiants qui a réussi à échapper aux zombies n’est pas terminée encore.

Surtout depuis le webtoon « Naver Now at Our School » de Joo Dong-geun, sur lequel il est basé »Nous sommes morts”, compte 130 chapitres, qui ont été publiés entre 2009 et 2011, il y a donc suffisamment de matériel pour une deuxième saison ou même plus.

Yoon Gwi-Nam a été l’un des premiers à acquérir le virus zombie muté dans « We’re Dead » (Photo : Netflix).

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « WE ARE DEAD » PREMIERE?

La deuxième saison de « Nous sommes morts” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais les nouveaux épisodes arriveront très probablement sur la plateforme de streaming en 2023.

Bien que tout dépendra du début du tournage du nouvel opus. Le premier opus a été créé le 28 janvier 2022, donc, dans le meilleur des cas, le nouveau lot de chapitres pourrait être disponible début 2023.

Cependant, s’il y a un retard dans les enregistrements ou d’autres inconvénients, la deuxième saison de « Nous sommes tous morts» pourrait sortir à la fin de l’année prochaine ou même plus tard.

Choi Nam-Ra lutte pour ne pas attaquer ses amis vers la fin de « We’re Dead » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « WE ARE DEAD » ?

A la fin de la première saison de « Nous sommes morts», les étudiants parviennent à rejoindre la zone de quarantaine, mais sont dépassés par leurs pertes tragiques. L’un des derniers à mourir était Cheong-san, qui a été attaqué par Yoon Gwi-nam qui a une version mutée du virus, tout comme Nam-ra. Bien qu’elle insiste toujours pour mordre les humains, elle résiste à le faire, et lorsqu’elle perd le contrôle, elle décide de quitter le groupe pour les protéger.

Quatre mois après l’explosion, les habitants de Hyosan restent en quarantaine, l’audience sur l’explosion a été reportée, les spécialistes n’ont pas encore identifié le virus et les étudiants s’accrochent à l’espoir de trouver des survivants.

« Nous sommes morts» se termine avec les protagonistes rencontrant à nouveau Nam-ra et lui demandant de rester avec eux, mais elle préfère en chercher d’autres qui ne sont ni humains ni zombies. Que va-t-il se passer dans une deuxième saison ? Que va-t-il advenir du groupe ? Trouveront-ils un remède contre le virus ? Cheong-san est-il vraiment mort ? Qui d’autre est comme Nam-ra ?