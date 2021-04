We Are Caretakers est devenu disponible sur PC Early Access

Heart-Shaped Games LLC a annoncé que son TRPG de science-fiction est maintenant disponible pour PC et Steam Early Access. Le jeu est centré sur le Raun, une espèce unique semblable à un rhinocéros qui est ciblée par les braconniers. Les joueurs sont positionnés pour protéger l’espèce des braconniers et des extraterrestres liés à la terre car ils sont une espèce essentielle dans le Shadra.

Les joueurs jouent le rôle du chef d’orchestre qui doit organiser des unités à partir de tonnes d’emplois différents. Avec plus de 20 classes, 70 capacités spéciales et des cartes de stratégie en temps réel, ce titre unique combine des systèmes RPG avec une expérience de combat au tour par tour unique. Avec un système de moralité unique et un tableau de réputation, ce jeu juge les décisions des joueurs et fouille profondément dans l’histoire possible.

Nous sommes les gardiens est une expérience de science-fiction unique mélangée à la gestion d’équipe. Les joueurs sont chargés de rassembler des équipes arcaniques uniques et de protéger la faune sur leurs planètes. Unissez-vous contre un extraterrestre et battez-vous pour un avenir meilleur dans ce monde de science-fiction unique.

Le jeu tire son inspiration de Donjon le plus sombre, bataille d’Ogre, et XCOM. En utilisant leur système unique, les joueurs défendent les animaux en voie de disparition en utilisant des combats stratégiques au tour par tour. Définissez votre résistance, équilibrez votre réputation et devenez un véritable gardien.

C’est un univers d’afrofuturisme amené dans une étrange définition. Entrez dans un monde d’empathie et de concepts de science-fiction qui mettront à l’épreuve votre empathie et votre réputation. Chaque action affecte la façon dont les autres voient les gardiens lorsque vous décidez s’ils vous soutiennent ou vous craignent. Décidez du sort du monde et plongez plus profondément dans l’inconnu.

Le jeu tourne autour de la création d’équipes où les joueurs essaient de maintenir 9 équipes avec un ensemble diversifié de traits. Apprenez vos différents agents, formez-les et améliorez-les, et profitez de toutes les classes d’emplois et de tous les mondes uniques.

Profitez d’une histoire nuancée dans un monde moralement complexe où votre équipe a un impact sur différents aspects du monde. Vous constaterez que le monde est généré de manière procédurale car le mode de survie fait un mélange unique d’options de jeu sans fin.

L’histoire suit un mélange unique entre la conservation de la nature et une action de science-fiction intense. Pour de nombreux fans, ce titre mélange deux genres d’une manière passionnante et unique.

Profitez d’un style artistique stylisé, mais le classement du jeu est basé sur l’empathie et le soutien à la conservation des animaux. Les joueurs peuvent devenir mal à l’aise avec les scènes où des animaux sont blessés, tués ou en détresse.

Nous sommes les gardiens est publié sur Steam Early Access et disponible à l’achat pour tous les fans. Le jeu est toujours en cours de développement, alors soyez conscient des changements constants.