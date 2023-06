We Are a Wave aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

Après quelques années, les fans de Somos una Ola se demandent ce qu’il est advenu de la série et ce que l’on sait d’un deuxième volet. Ici les détails !



Wir sing die Welle soit nous sommes une vaguecomme on l’appelait en Amérique latine, est une série allemande vaguement basée sur le roman La vague à partir de 1981, par l’écrivain Morton Rhue. Il a officiellement été créé en novembre 2019 sur le service de streaming Netflix, mais ses fans se demandent s’il y aura plus de ce titre populaire. Que savons-nous?

Sa prémisse suit un groupe d’adolescents, dirigé par le mystérieux nouveau camarade de classe Tristan Broch, poursuivant le rêve d’un avenir meilleur. Irrités par les maux sociaux que les ados ne veulent plus accepter, ils décident de faire quelque chose. Cependant, ce qui commence comme une révolte ludique et idéaliste contre l’establishment prend rapidement un élan menaçant.

+¿We are a Wave aura une saison 2 ?

Après la sortie du premier opus en novembre 2019, des critiques positives ont afflué de la presse et du public. Dès lors, l’annonce d’un renouvellement imminent était attendue. Cependant, Netflix n’a pas publié de mise à jour sur l’état de nous sommes une vague et jusqu’à présent, on ne sait pas à quoi ressemblera l’avenir de cette série.

Compte tenu du temps qui s’est écoulé et des quelques nouvelles de la production, on peut estimer que nous sommes une vague ne reviendra pas pour une deuxième saison Netflixsauf annonce surprise. La réalité est que les fans se sont sentis à l’aise avec ses 6 épisodes et espèrent voir plus de cette adaptation.

nous sommes une vague a été joué par Louise Béfort (Léa Herst), ludwig simon (Tristan Broch) et Michel Barthel (Zazie). Le reste de son casting est complété par : Daniel Friedl, Mohamed Issa, Milena Tscharntke, Leon Seidel, Bela Lenz, Robert Schupp, Stephan Grossmann, Kristin Hunold, Sarah Mahita et Luis Pintschentre autres.

