Wayne Rooney arrive comme une icône dans FIFA 22 Ultimate Team

Dès son lancement, nous apprenons plus de détails sur FIFA 22. Wayne Rooney en tant qu’icône dans Ultimate Team sera l’une des meilleures cartes.

FIFA 22 présente ses joueurs emblématiques à ses joueurs. Vient maintenant le tour du légendaire attaquant anglais qui a tant de fois conquis Old Trafford. Wayne Rooney en tant qu’icône de FIFA 22 Ultimate Team est un joueur à ne pas manquer.

La nouvelle nous parvient grâce à un tweeter du compte officiel EA, qui a partagé en détail quelques autres joueurs de ce type de cartes appelées icônes. Ainsi, Rooney se présente pour ce qu’il était : un magnifique joueur de zone qui mettra tout ce qui passe dans ses bottes.

Quant à ses statistiques, on voit qu’il a une moyenne de 91, pas mal pour un attaquant. Il a un 89 de rythme pour qu’il tienne toutes les parties. Quant au tir, Rooney les a très bien touchés, donc le 92 qu’ils lui ont mis semble plus que réussi. 83 pour les passes et 88 pour les dribbles sont des notes très élevées, mais au niveau du joueur auquel nous avons affaire. Un physique de 89 car, même s’il était petit, il n’y avait personne pour le renverser. Et un 55 en défense parce que le gamin était un attaquant, à quoi pouvait-on s’attendre.

Wayne Rooney sera donc jouable à partir du 1er octobre, date à laquelle le jeu sortira dans les magasins. La vérité est qu’il en reste peu, nous vous encourageons donc à aller regarder la moyenne des joueurs et des équipes pour préparer votre gala 11 avec lequel battre vos amis.