Wayne Manor reçoit la visite d’une mystérieuse figurine masquée dans les photos du film Flash

Une mystérieuse silhouette masquée noire a été repérée sur le tournage de Le flash, avec l’homme énigmatique vu traîner dans le Wayne Manor recréé de Tim Burton’s Homme chauve-souris. Alors, est-ce un remplaçant de Bruce Wayne? Batman a-t-il rétrogradé son costume à un simple manteau noir dans cette chronologie alternative? Serait-ce Vandal Savage comme certains l’ont théorisé? Ou peut-être le pingouin? Ou est-ce simplement un trench-coat sportif membre de l’équipage? Seul le temps nous le dira …

Réalisé par Andy Muschietti, Le flash présentera au public le multivers DC, en s’inspirant de l’arc de la bande dessinée Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen. Comme c’est souvent le cas avec ces mésaventures de voyage dans le temps, l’ingérence de Barry le trouve émergeant dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite.

Alors que le matériel source trouve Bruce Wayne mort, tué aux mains du même criminel qui a assassiné ses parents et conduit Thomas Wayne à prendre le flambeau de Batman et à appliquer ses propres tactiques plus violentes, il semble Le flash trouvera plutôt Barry voyageant vers une version du réalisateur Tim Burton Homme chauve-souris univers. Faisant ses débuts en tant que Dark Knight de Burton en 1989, Michael Keaton est déjà sur le point de reprendre le rôle de Le flash et, avec le retour des productions au même Wayne Manor, des rapports ont également déclaré que la même version gothique de Gotham City est également recréée pour le retour de Keaton.

Plus tôt cette année, Michael Keaton a jeté un doute sur son retour en Le flash en disant: « J’ai besoin d’une minute pour y réfléchir parce que je suis si chanceux et béni, j’ai tellement de choses à faire maintenant. Je suis vraiment dans le travail en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je le suis, et alors, oui, je veux dire, vous savez, pour vous dire la vérité, quelque part sur mon iPad est une itération de tout le truc Flash que je n’ai pas encore eu le temps … Je les ai appelés et leur ai dit, je dois être honnête avec toi. Je ne peux rien regarder pour le moment. Je suis tellement plongé dans ce que je fais. «

En fin de compte, la décision de Keaton de s’habiller à nouveau dépendait de la qualité du script et de la planification; « Je ne suis ni mignon ni timide. Si j’en parlais, je ne ferais que des conneries. Je ne sais pas vraiment. Je dois regarder le dernier brouillon. » De toute évidence, tout a été réglé, le scénario ayant suffisamment impressionné l’acteur pour qu’il revête la cape et le capuchon.

Alors que la figure recouverte de noir reste l’un des nombreux mystères qui l’entourent Le flash pour le moment, cela fera sans aucun doute l’objet de nombreuses spéculations pendant que les fans attendent le retour passionnant de Keaton’s Caped Crusader. Avec Ezra Miller, Ben Affleck, Sasha Calle et Kiersey Clemons, Le flash devrait sortir aux États-Unis le 4 novembre 2022. Cela nous vient grâce à Utilisateur Twitter @baines_stuart.

