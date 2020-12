WayForward annonce son intention de publier Dawn of the Monsters à la fin de 2021

WayForward a annoncé qu’il travaillait avec 13AM Games pour publier L’aube des monstres. Le jeu sera lancé sur plusieurs plates-formes pour amener la bagarre de monstres à un public plus large. L’annonce de la nouvelle a été publiée sur le site Web officiel de WayForward.

WayForward gérera le support créatif, la publication numérique, la distribution et le marketing du jeu en Amérique du Nord et en Europe. Le développeur s’attachera à donner vie au jeu l’année prochaine.

L’aube des monstres est un bagarreur coopératif de canapé avec des graphismes inspirés des œuvres de Mike Mignola, qui est bien connu comme le créateur de Hellboy. Les joueurs contrôlent une créature kaiju unique et sont chargés de combattre les «Nephilim». Les Nephilim détruisent la planète.

Les joueurs se battront à travers quatre mondes uniques et débloqueront plus tard The Maw, un mode avec des combats de kaiju sans fin. Jusqu’à quatre joueurs peuvent profiter localement du prochain match.

Le développeur a dévoilé des aperçus sur YouTube, mais peu d’informations ont encore été révélées sur tous les kaiju. Une version pré-alpha montre des graphiques 2D à travers New Toronto. Le monstre se promène dans la ville, détruisant tout ce qui se trouve sur son chemin et se concentrant sur la lutte contre les ennemis.

Lorsque les joueurs se battent avec leurs griffes ou d’autres appendices, ils combattent des vagues d’ennemis. Une fois la vague terminée, les joueurs verront un résumé du nombre d’ennemis qu’ils ont affrontés, leur score et une note indiquant leurs performances. Réaliser des combos mènera à de meilleurs scores.

Au fur et à mesure que les joueurs continuent leur chemin dans la ville, les monstres deviendront plus forts. Heureusement, le joueur peut utiliser tout ce qui se trouve sur son chemin pour détruire les Nephilim.

Voldi Way de WayForward a commenté la nouvelle, déclarant:

Dès le moment où nous avons posé les yeux sur Dawn of the Monsters, nous savions qu’il avait le potentiel d’être quelque chose de spécial. 13AM Games est un développeur phénoménal qui a été un excellent partenaire de collaboration dans le passé, et nous sommes très heureux de les aider à donner vie à cette vision unique.

Le développeur travaille également avec Seismic pour donner vie à un jouet promotionnel de Megadon. Le jouet a été dévoilé et vendu pour la première fois au G-Fest, mais sera bientôt disponible pour les fans à acheter directement.

Le développeur, 13AM Games, précédemment créé Runbow et Trahison. L’aube des monstres sera le troisième jeu du studio. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur ses projets peuvent les suivre sur les réseaux sociaux ou rejoindre son serveur officiel Discord.

L’aube des monstres est prévu pour le lancement au premier semestre 2021 sur PC, PlayStation 5 et 5, Xbox One, Xbox Series X et le Nintendo Commutateur.