Wave for Work: Smart Ring pour travailler au bureau à domicile

La société islandaise Genki Instruments présente le Ring Wave for Work, un nouveau gadget pour le bureau à domicile. Avec lui, les programmes sur l’ordinateur peuvent être contrôlés très facilement avec un mouvement de la main.

Wave for Work est une bague avec laquelle les utilisateurs peuvent diriger des applications classiques de bureau à domicile telles que Zoom ou PowerPoint. Il reconnaît les gestes qui peuvent être utilisés pour déclencher certaines actions sur le Mac ou le PC. Wave for Work dispose également d’une interface utilisateur avec trois boutons et un écran LED qui affiche des symboles pour les actions qui ont été déclenchées.

La Ring Wave for Work possède un petit écran et trois boutons assignables.



Image: © Genki Instruments 2021



Ring fournit une assistance au bureau à domicile

Les avantages de l’anneau deviennent évidents en utilisant la vidéoconférence comme exemple. Avec le bouton supérieur, l’utilisateur peut pratiquement lever la main, le bouton central coupe le microphone de l’ordinateur et le bouton inférieur le relâche. La sonnerie et l’ordinateur sont connectés l’un à l’autre via Bluetooth.

Avec Wave for Work, les développeurs veulent rendre le travail au bureau à domicile plus intelligent.



Image: © Genki Instruments 2021



De telles actions peuvent être définies à l’aide de logiciels pour Windows et macOS. Le programme propose plusieurs préréglages, par exemple pour les vidéoconférences, les présentations, la lecture de musique ou d’autres applications. Chaque action peut se voir attribuer un bouton et un mouvement de la main. L’utilisateur peut également placer des touches individuelles du clavier sur les boutons de l’anneau.

Wave for Work: moins cher au lancement

Genki Instruments a précédemment développé l’anneau avec contrôle gestuel pour les musiciens. Maintenant, la société a adapté le gadget pour travailler dans le bureau à domicile. Wave for Work est maintenant au prix de 99 € au lancement. Plus tard, le prix sera augmenté à 149 €.