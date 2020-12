Wattam sort tranquillement sur Steam du créateur de Katamari Damacy, Keita Takahashi

Il y a eu beaucoup de bruit lorsque CD Projekt Red a révélé précisément à quel point vous pouviez personnaliser le protagoniste dans Cyberpunk 2077, au point qu’il comprenait quelques options génitales.

Chien de garde: Légion certains ont excité quand il a été révélé que vous pouviez pirater une voiture et la faire rouler sur des ennemis.

le Tireur d’élite La franchise continue de montrer des rounds éviscérant l’intérieur de vos ennemis lorsqu’ils sont effectivement engagés à distance maximale.

Pourtant, cette relation quelque peu grotesque que l’industrie du jeu a tendance à entretenir avec ce que les développeurs appellent « réalisme » et « immersion sans limites » tend à véhiculer la mauvaise relation avec des thèmes plus matures et le jeu dans son ensemble. Ces titres ne sont généralement pas populaires en raison principalement de la quantité de contenu obscène offert, mais qu’ils sont là en tant qu’additif à la saveur générale du titre.

Regarder Katamari Damacy, le titre a roulé sur tout en son temps pour devenir un grand classique sur le simple fait d’essayer de faire rouler le monde entier (et finalement, la galaxie). Il n’y avait rien d’obscène à ce sujet, même si cela reposait volontiers sur quelques concepts bizarres qui pourraient sans doute être mieux compris à l’aide de quelques hallucinogènes.

WATTAM arrive à @Vapeur le 18 décembre! Liste de souhaits maintenant: https://t.co/3GzrRaLtyw pic.twitter.com/sNdqPjpB97 – Annapurna Interactive (@A_i) 3 décembre 2020

Le titre Katamari Damacy a facilement survécu à ses collègues: il est sorti en mars 2004 pour PlayStation 2 au Japon, et a depuis honoré plusieurs plates-formes avec son gameplay simple et réconfortant, facile à comprendre et difficile à maîtriser.

Donc quand Wattam est sorti fin 2019 pour la PlayStation 4, et un an plus tard (18 décembre) pour Vapeur, il est un peu bizarre de spéculer sur le peu de fanfare que l’adorable aventure / bac à sable a reçu. Il a actuellement un énorme 50 critiques après cinq jours sur le marché avec 84% recommandant le titre; les personnages sont adorables et fantaisistes, la coopération en écran partagé en fait un jeu merveilleux pour forcer vos enfants à vous rejoindre, et la conception générale sent le Katamari Damacy cela a été annoncé pendant si longtemps.

Pourtant, pedigree peut clairement signifier très peu sans un budget marketing bruyant au sein de l’industrie du jeu: Assassin’s Creed continue de bien se vendre même si Simulateur de fiction historique avec des intrigues douteuses, une histoire bâtardée et des microtransactions à un joueur, tandis que le titre de bataille royale sans visage # 310 joue immédiatement avec des tonnes de joueurs (à moins que vous ne demandiez aux joueurs de payer pour chaque match), et l’industrie régurgite les franchises avec les mêmes mécanismes pour éons.

Pendant ce temps, les titres créatifs et innovants pataugent dans l’obscurité sans budgets énormes des éditeurs qui ont franchement relevé la barre des dépenses pour faire remarquer votre jeu si haut que c’est presque un miracle si vous pouvez être soulevé du sol.

Among Us Autant ne pas avoir existé avant le début de 2020, et le nombre de titres qui languissent dans l’obscurité tout en apportant des idées intéressantes augmente de plus en plus de semaine en semaine.