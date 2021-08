Wath if… de Marvel ? T’Challa de Chadwick Boseman dans les prochains épisodes

C’est officiel! Chadwick Boseman sera de retour en tant que T’Challa dans le prochain épisode de la nouvelle série Disney +, Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Marvel Studios a publié une toute nouvelle affiche de personnage de T’Challa en tant que Star-Lord pour le prochain épisode publié ce mercredi. Et qu’est-ce qui se passerait si…? est une série d’anthologies d’animation américaine basée sur la série Marvel Comics du même nom. Découvrez l’affiche récemment publiée ci-dessous!

de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? explore des chronologies alternatives dans le multivers qui montrent ce qui se passerait si les moments majeurs de l’univers cinématographique Marvel s’étaient déroulés différemment. Le prochain épisode de cette semaine ré-imaginera la vie de T’Challa, s’éloignant de son destin de Black Panther alors qu’il deviendra le garçon sélectionné pour être emmené dans l’espace par les Ravageurs, et grandira pour devenir le célèbre Star-Lord. Les fans de Marvel du monde entier sont vraiment ravis de voir la fusion officielle des deux Panthère noire et le gardiens de la Galaxie. Lorsque les remorques pour Et qu’est-ce qui se passerait si…? avait d’abord chuté, les fans de Marvel étaient ouvertement émus d’entendre la voix de Chadwick Boseman et sa performance de T’Challa une dernière fois.

La semaine dernière, lors de la première de la série de Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…?, les fans ont pu voir le capitaine Carter devenir le premier vengeur. Maintenant avec Chadwick Boseman ensemble apparaissent dans plusieurs épisodes sur Et qu’est-ce qui se passerait si…?, sa voix enregistrée est devenue l’un des plus grands attraits pour les téléspectateurs à regarder la nouvelle série. L’acteur Jeffery Wright, connu sous le nom d’entité cosmique nommée The Watcher dans la série Disney +, a récemment parlé à GE et a parlé de ce que c’était que de travailler avec Chadwick Boseman avant son décès malheureux.

« J’ai été vraiment ému d’entendre à nouveau Chadwick Boseman exprimer T’Challa comme il le fait dans la série. En fait, je l’ai rencontré pour la première fois lorsque Black Panther a été présenté au Comic-Con. Nous nous sommes vus de temps en temps après cela et juste pour le regarder grandir en tant qu’acteur et le regarder incarner ce personnage, voir ce que ce personnage signifiait, et comprendre qu’il faisait cela tout en faisant face à de sérieux défis, je trouve juste que je suis au niveau d’héroïsme sur lequel Black Panther lui-même est . Donc, faire partie d’une partie de son dernier travail est vraiment spécial », a ajouté Wright. « Et j’ai hâte que les gens l’entendent. »

Avec beaucoup d’anticipation de l’apparition finale de Boseman en tant que T’Challa, Marvel a mis à jour le compte Twitter des Gardiens avec un changement de nom et une toute nouvelle photo de profil. Le nom officiel du compte Twitter se lit désormais comme « T’Challa Star-Lord », et la nouvelle photo de profil présente la version animée du personnage de Boseman. Bien que cet épisode à venir ne soit que son deuxième à être diffusé jusqu’à présent, les fans espèrent toujours de nombreuses autres surprises dans un proche avenir de la série Disney +. L’épisode de Chadwick Boseman de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? sera diffusé sur Disney + ce mercredi.

