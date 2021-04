watchOS 7.4 arrive: c’est pourquoi votre iPhone en profite aussi ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Lorsque Apple a présenté le premier iPhone avec Face ID, le scanner de visage semblait être l’avenir. Mais vint ensuite la pandémie corona – et avec elle le masque facial. Depuis lors, les utilisateurs d’iPhone demandent des méthodes de connexion alternatives. Apple a écouté: l’Apple Watch va bientôt vous aider à déverrouiller votre iPhone.

Si vous possédez une Apple Watch, vous pouvez être heureux. Apple publiera bientôt la grande mise à jour watchOS 7.4 pour la montre-bracelet intelligente, qui a de nombreuses nouvelles fonctionnalités en magasin. Cela inclut un service d’aide pratique pour les iPhones avec Face ID. Étant donné que les masques faciaux entravent la fonctionnalité de Face ID, l’Apple Watch entrera dans la brèche à l’avenir. Dès que l’iPhone reconnaît que vous portez un masque, il vous suffit d’utiliser votre Apple Watch pour le déverrouiller.

Déverrouiller l’iPhone via Apple Watch

Vous activez l’option «Déverrouiller avec Apple Watch» dans l’application montre de votre iPhone. La section du menu s’appelle «Face ID and Passcode». Votre iPhone a besoin d’iOS 14.5 et votre Apple Watch a besoin de la version 7.4 de watchOS. Les mises à jour des deux systèmes d’exploitation seront publiées au cours de la semaine prochaine, selon Apple. Pour que la fonctionnalité fonctionne, vous devez porter la montre intelligente et la laisser déverrouillée.

Si vous avez activé la fonction, vérifiez votre iPhone lors de la connexion pour voir si vous utilisez un masque. Si tel est le cas, la zone de saisie du code PIN n’est pas affichée – à la place, votre Apple Watch prend en charge l’authentification. Tout se passe automatiquement. Vous n’avez pas besoin de confirmer la connexion sur l’Apple Watch. La montre Apple ne vous donne que des commentaires haptiques subtils lorsqu’elle se connecte à votre iPhone.

Apple Pay ne fonctionne pas avec la fonctionnalité

Aussi pratique que soit le déverrouillage d’un iPhone via Apple Watch, il existe une limitation: vous ne pouvez pas utiliser Apple Pay de cette manière. Par exemple, si vous magasinez avec un masque au supermarché et sortez votre iPhone au terminal de paiement, l’authentification iPhone via Apple Watch n’est pas disponible. Dans ce cas, vous devez soit saisir le code PIN de votre smartphone Apple, soit utiliser directement la montre pour Apple Pay. L’Apple Watch prend également en charge le service de paiement de l’entreprise.









