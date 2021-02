Watchmen: Pas encore de discussions pour une deuxième saison

Chaque jour, il est de plus en plus évident que, malgré l’énorme succès qu’il a eu auprès des critiques et des fans du roman graphique, la suite de «Gardiens« Produit pour HBO il ne reviendra pas avec une deuxième saison, comme de nombreux téléspectateurs l’attendent avec impatience.

Le showrunner Damon Lindelof admettre ne pas se sentir comme un autre épisode après la victoire de l’émission au Emmy, considérant que cela serait « une grande trahison », alors que Regina roi, protagoniste de l’histoire, révélerait qu’elle est prête à revenir au cas où Lindelof être aux commandes.

Un nouveau clou dans le cercueil serait mis lors d’une récente interview qui Casey Bloys, directeur de contenu de HBO, accordé à Entertainment Weekly cette semaine où il assure que, jusqu’à présent, il n’y a pas de plans pour la deuxième saison de la série à faire.

«Aucun changement là-bas. Ne dis jamais jamais », a-t-il déclaré Bloys. «Mais cette adaptation faisait tellement partie de son cerveau qu’il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre le faire. Mais il n’y a pas de conversations actives ou de courtiser qui que ce soit ou de la mettre là-bas comme nous le faisons avec, disons, jeu des trônes».

Au cours de l’année écoulée, Regina roi serait très vocal sur son possible retour dans la série, offrant deux facteurs déterminants: que Lindelof être en charge une fois de plus et que Angela (votre personnage) meurt dans le premier épisode.

L’actrice admettrait se sentir étonnée de la façon dont Lindelof, Étant un homme blanc, il a su aborder de manière très personnelle les sensibilités et les sentiments des Afro-Américains dans son histoire.

En plus d’une large acceptation parmi les fans du travail d’Alan Moore (qui a de nouveau refusé que son nom apparaisse dans le générique), la série allait remporter un total de 10 Emmy Awards, dont « Best Limited Series ». Acteur de soutien dans une série limitée « pour Yahya Abdul-Mateen II et « Meilleure actrice principale dans une série limitée » pour Roi.