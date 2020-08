“Watchmen” en tête de liste des nominations

La meilleure série sera à nouveau choisie lors de la cérémonie des Emmys 2020 en septembre, et les nominations sont désormais annoncées. Dans l’ensemble, le fournisseur de streaming Netflix est clairement en avance – la série qui remporte la plupart des récompenses vient du diffuseur HBO.

“Watchmen” a enregistré un total de 26 nominations pour Emmys 2020. Parmi eux comme la meilleure mini-série, Jeremy Irons comme la meilleure actrice principale d’une mini-série et Regina King en conséquence comme la meilleure actrice principale.

La série HBO obtient le plus de nominations

La deuxième place de la série avec le plus de nominations est la série Amazon “The Marvelous Mrs. Maisel” – au nombre de 20. La comédie dramatique populaire est dans la catégorie “Série comique exceptionnelle”, l’actrice de Maisel Rachel Brosnahan a des chances d’être reconnue comme la meilleure actrice principale d’une série comique.

Une troisième place vient d’une série Netflix: “Ozark”. Avec 18 nominations aux Emmys 2020, le drame policier doit partager le podium avec “Succession” de HBO. La série dramatique compte également 18 nominations.

Aux Emmys 2020, Netflix est en avance

Néanmoins, Netflix a son mot à dire dans l’aperçu général des nominations – et détrône ainsi une fois de plus son concurrent HBO. Netflix a un total de 160 nominations aux Emmys 2020, HBO “seulement” 107.

Surprises (“The Mandalorian”) et déceptions (“The Witcher”)

Comme chaque année, les Emmys 2020 ne seront pas sans surprises – dans un sens à la fois positif et négatif. La plus grosse surprise: “The Mandalorian” reçoit un total de 15 nominations et a même la chance d’être nommée “Meilleure série dramatique”.

Le fait que “The Witcher” n’ait pas été nominé pour le morceau accrocheur “Toss A Coin to Your Witcher” est une déception. En général, la série Netflix n’était mentionnée avec aucune syllabe. Il est également surprenant que Reese Witherspoon n’ait pas reçu de nomination pour les Emmys 2020. Après tout, elle avait plusieurs raisons d’être nommée: Avec la deuxième saison “Big Little Lies”, “The Morning Show” et “Little Fires Everywhere”, elle aurait eu plus qu’assez de fer dans le feu.

