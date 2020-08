Watch Dogs Legion proposera une mort permanente en option

Nous sommes à deux mois du lancement de Watch Dogs Legion, l’un des titres les plus prometteurs de la fin d’année. Sans surprise, le nouvel épisode de la saga Ubisoft nous promet de pouvoir jouer avec n’importe quel PNJ que nous voyons sur la carte de Londres du jeu. Une nouveauté dans la saga.

De plus, le jeu aura des fonctionnalités exceptionnelles, telles que la mort permanente ou la mort permanente de ces mêmes PNJ recrutés. Clint Hocking, directeur créatif d’Ubisoft Toronto, a récemment évoqué cet aspect.

Les déclarations, faites dans une AMA (demandez-moi n’importe quoi) sur Reddit, apportent plusieurs détails sur le jeu, mais les plus pertinentes sont peut-être celles liées à la mort permanente. Une option qui selon Hocking sera totalement optionnelle pour les joueurs et uniquement en mode solo.

Permadeath est une option dans le jeu principal, vous n’avez donc pas à jouer avec elle. Dans tous les cas, vous pouvez choisir un personnage tout au long du jeu, à condition qu’il ne soit pas arrêté, hospitalisé ou tué. Vous pouvez rester avec le même personnage à tout moment, sauf dans quelques instants et cas spécifiques dans lesquels vous pourriez avoir besoin de quelqu’un en particulier.

Si vous jouez en mode Permadeath, qui est facultatif, et que tous vos personnages sont morts ou simultanément arrêtés ou hospitalisés, et que vous n’avez plus d’insurgés, le jeu se terminera et vous devrez recommencer depuis le début. En revanche, Permadeath peut être désactivé (mais pas réactivé) à partir du menu d’options à tout moment.

Enfin, ce mode est une option dans le jeu principal. Cependant, cela ne fait pas partie du multijoueur, car nous avons constaté qu’il y avait trop de potentiel aléatoire qui n’ajoutait pas au plaisir du jeu. Nous parlerons plus en détail du multijoueur de Watch Dogs Legion sous peu.