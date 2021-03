«  Watch Dogs: Legion  » proposera un jeu croisé entre les consoles

sony Manette sans fil PS5 DualSense™ - Blanc

Découvrez une expérience de jeu plus profonde et incroyablement immersive qui vous permet de réellement ressentir l'action entre vos mains. Le contrôleur sans fil DualSense™ offre un retour haptique immersif, des déclencheurs adaptatifs dynamiques et un microphone intégré, le tout dans un design emblématique