Watch Dogs Legion présente son Londres futuriste dans une nouvelle bande-annonce

Cet après midi Nvidia a montré pour la première fois sa prochaine génération de cartes graphiques: GeForce 3070, 3080 et 3090. Profitant de la célébration d’un tel événement, Ubisoft a lancé un nouvelle bande-annonce pour Watch Dogs Legion montrant à quoi ressemble sa version futuriste de Londres sur un ordinateur doté de la technologie tracé laser Gracieuseté de Nvidia GeForce RTX.

La vidéo montre quelques-uns des lieux les plus emblématiques de la capitale britannique avec une esthétique rappelant le cyberpunk, et dans lequel les citoyens vivent opprimés par un gouvernement résultant des conséquences du Brexit. Emplacements typiques tels que Marché de Camden, Buckingham Palace ou Big Ben, en plus de quelques clins d’œil curieux à la reine Elizabeth II d’Angleterre.

Le nouvel opus de la saga Watch Dogs sera compatible avec la technologie de traçage de rayons et DLSS dans la version PC, qui offrira une résolution plus élevée dans l’image et un éclairage plus réaliste avec des reflets en temps réel. Grâce à ces ressources, les joueurs pourront explorer les quartiers de Soho, Camden, Battersea, Chinatown, Southwark ou Brixton comme jamais auparavant et dans les meilleures conditions possibles.

Watch Dogs Légion sera mis en vente à partir du prochain 29 octobre pour PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia et PC via Epic Games Store. Versions pour Xbox série x et Playstation 5 Ils seront publiés plus tard et comporteront des améliorations techniques supplémentaires.

