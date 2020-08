Watch Dogs Legion montre l’une de ses missions dans un nouveau gameplay

A l’occasion de la célébration de gamescom 2020, le média britannique JeuxRadar organisé une nouvelle édition de votre événement Spectacle des futurs jeux, dans lequel Watch Dogs Légion était présent. Lors de l’émission qui a eu lieu hier soir, Ubisoft enseigné un nouveau gameplay axé sur l’une des missions du jeu.

Plus précisément, ils voulaient montrer le missions de recrutement, dans lequel l’objectif sera d’aider les passants de Londres à résoudre leurs problèmes et à les convaincre de rejoindre la Résistance. Il vidéo en question offre plus détails sur l’un des nombreux personnages contrôlables qu’aura le jeu: Sherry Lewis. Cet apiculteur peut commander un essaim d’abeilles robotiques pour attaquer les ennemis.

Un autre aspect intéressant à souligner est qu’il est possible de changer de personnage lors du développement d’une mission, profitant ainsi des vertus de chacun. Dans le gameplay qu’ils présentent Orpha Molyneux, ongle hooligan d’une équipe de football dont la capacité est de faire appel à certains de ses amis fans pour l’aider au combat. Une fois la mission terminée, la cause ajoutera un nouveau membre à ses rangs.

Watch Dogs Légion sera mis en vente à partir du prochain 29 octobre pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia. Des versions ultérieures seront publiées pour PlayStation 5 et Xbox Series X, et à la joie de la communauté, Ubisoft a déjà confirmé que la mise à jour pour les consoles de nouvelle génération ce sera totalement gratuit.

