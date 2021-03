Watch Dogs Legion met à jour son titre alors que Londres est connectée sur PS5, PS4

Une nouvelle mise à jour du titre a été publiée pour Watch Dogs Legion, préparant le monde ouvert à sa mise à jour en ligne prévue. Le correctif pèse 10 Go sur la PlayStation 4 et 2,3 Go sur la PS5 – soit une compression impressionnante sur la console de nouvelle génération, au fait – et regroupe un tas de corrections de bogues pour démarrer.

L’expérience en ligne se déroulera à partir de 7 h 00, heure du Pacifique, et ne pas inclure son opération tactique précédemment annoncée en raison d’un bug de dernière minute. Cependant, vous pourrez profiter de toutes nouvelles missions en coopération ainsi que de l’arène Spider-Bot, avec d’autres mises à jour à venir tout au long de l’année. Retournerez-vous à Londres plus tard dans la journée?