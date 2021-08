Watch Dogs Legion libère une lame cachée avec la mise à jour Assassin’s Creed sur PS5, PS4

Quelles que soient vos réflexions sur Watch Dogs Legion au lancement, vous devez remercier l’éditeur Ubisoft d’être resté fidèle au bac à sable de Londres. Une énorme nouvelle mise à jour disponible aujourd’hui ajoute le premier contenu crossover majeur d’Assassin’s Creed à la série, avec des missions et des quêtes gratuites pour le plaisir de tous, dont un avec le nouveau venu Darcy.

Si vous possédez le Season Pass, vous pourrez jouer toute la campagne en tant qu’assassin, équipé d’une lame cachée et d’un pistolet à fléchettes. Elle dispose également d’un dispositif de tromperie moderne : un système de camouflage AR qui lui permet de prendre l’apparence d’autres personnages dans le monde de Watch Dogs Legion. Assez amusant!

Si vous avez déjà battu la campagne, il y a une nouvelle incitation à revenir : le mode Résistance. Cet ajout hardcore introduit la mort permanente, supprime les déplacements rapides et ajoute des temps de recharge plus longs. Vous devrez également faire face à la plupart des civils qui ont une aversion active pour DedSec, vous devrez donc les convaincre avant de les recruter dans votre équipe.

Et puis il y a le retour du mode Invasion, qui vous verra pirater différents personnages autour de Londres afin de tromper vos adversaires. L’extraction, quant à elle, est un tout nouveau mode qui fonctionne un peu comme Capture the Flag. Et enfin, il y a le mode coopératif zombie Legion of the Dead, qui sera également gratuit pour tout le monde.

C’est donc beaucoup de contenu à enfoncer à pleines dents, alors. Évidemment, nous avons l’impression qu’Ubisoft a été un peu déçu par les performances de Watch Dogs Legion, donc cela peut être la fin de la ligne pour le monde ouvert. Mais s’il vous arrivait d’acheter le titre au lancement, alors tant de choses ont été ajoutées au cours de l’année écoulée qu’il vaut la peine d’y revenir.