"Watch Dogs Légion": Le multijoueur arrive en mars

Le mode multijoueur reporté de « Watch Dogs Legion » a une nouvelle date de sortie. À partir du 9 mars, vous pourrez parcourir le Londres virtuel avec vos amis en coopération.

La mise à jour multijoueur gratuite de « Watch Dogs Legion » aurait dû sortir le 3 décembre sur PlayStation, Xbox et PC. À ce stade, le jeu principal était encore assez bogué, c’est pourquoi Ubisoft s’est concentré sur les corrections de bogues. Dans deux semaines, le moment est venu et la partie multijoueur de « Watch Dog Legion » peut enfin commencer.

L’objectif principal du multijoueur est de quatre nouveaux modes de jeu dans lesquels les joueurs peuvent faire des ravages à Londres ou accomplir des missions tactiques ensemble en coopération, rapporte VG247.

Première opération tactique pour la fin de partie et un mode PvP

Dans un communiqué de presse, Ubisoft répertorie déjà certaines fonctionnalités qui attendent dans le mode multijoueur tant attendu:

Une coopération en monde ouvert en liberté où les joueurs peuvent se réunir en groupes de trois amis maximum et explorer Londres, participer à des événements urbains, relever des défis et compléter des quêtes parallèles.

De nouvelles missions coopératives pour deux à quatre joueurs qui utilisent de nouveaux mécanismes coopératifs et donnent aux joueurs la possibilité de recruter l’équipe parfaite pour lutter contre toutes sortes de menaces.

Leader of the Pack, la première opération tactique en coopération à quatre joueurs, nécessite travail d’équipe et efficacité. Il se compose de cinq missions d’histoire qui s’appuient les unes sur les autres. L’opération tactique s’adresse aux joueurs en fin de partie à la recherche d’un grand défi.

Les joueurs doivent élaborer des stratégies, communiquer efficacement avec leurs coéquipiers et s’assurer qu’ils ont amélioré leurs gadgets et recruté une équipe solide.

Le premier mode PvP disponible est le Spiderbot Arena. Ici, quatre joueurs contrôlent des robots araignées armés qui se battent pour la victoire dans un match à mort intense.

Nouvelles missions solo pour les détenteurs du Season Pass

Les détenteurs du Season Pass de « Watch Dogs Legion » peuvent s’attendre à deux nouvelles missions solo le 9 mars. Le premier d’entre eux s’appelle le protocole Guardian. Ici, DedSec poursuit un algorithme capable de prendre le contrôle des drones afin de les transformer en machines tueuses.

Pendant la mission Not in Our Name, un groupe étrange vole le nom de DedSec et se procure illégalement des informations afin de faire chanter ses victimes avec lui. Votre tâche est d’effacer le nom de DedSec et d’arrêter les fraudeurs.