Watch Dogs Legion est désormais jouable à 60 ips sur PS5

Watch Dogs Legion est désormais jouable à 60 images par seconde sur PlayStation 5, car la mise à jour de performances promise par Ubisoft a été déployée sur les consoles de nouvelle génération. Vous sacrifierez les magnifiques effets de lancer de rayons de la version si vous la sélectionnez, mais vous obtiendrez évidemment des performances soyeuses. C’est un compromis, comme toujours, et vous pouvez basculer entre les modes pour voir celui que vous préférez.

Dans d’autres nouvelles sans rapport, les morts-vivants arrivent à Londres dans un nouveau mode coopératif appelé Watch Dogs Legion of the Dead. C’est probablement la surprise de la récente feuille de route du jeu, et est actuellement en cours de test sur PC avant une sortie sur consoles. «Watch Dogs Legion of the Dead offre une expérience roguelite où les joueurs devront« survivre comme n’importe qui »contre la menace imminente des morts-vivants», lit-on dans une vidéo de présentation de l’IGN.

Il continue: «En solo ou jusqu’à quatre amis en coopération, les joueurs devront élaborer une stratégie sur la façon d’atteindre le point d’extraction pour chaque course et de rassembler autant de fournitures que possible en cours de route. Les joueurs peuvent utiliser des capacités telles que l’essaim d’abeilles pour décimer les ennemis, la cape AR pour échapper aux menaces et un robot de combat équipé d’une tourelle pour se protéger.

Vous pouvez consulter plus de 20 minutes de séquences de jeu intégrées ci-dessus.