Watch Dogs Legion DLC pourrait avoir des retards

Ubisoft a publié une feuille de route révisée pour les mises à jour de Chiens de garde: Légion, ce qui explique le hoquet et les retards dans le mode Pvp Oui DLC promis.

La feuille de route fait reculer le DLC des modes basés sur l’histoire et en ligne en faveur des mises à jour de la qualité de vie. La prochaine mise à jour arrivera le 1er juin et promet des corrections de bugs, un mode de performance et le nouvel agent de grand-mère Helen, qui a été vu pour la dernière fois dans les bandes-annonces du jeu Watch Dogs: Legion. E3.

La feuille de route confirme également que les retards JcJ de Watch Dog: Legios seront reportés de mai à août. Le DLC basé sur l’histoire, The Bloodline, sera également retardé jusqu’en juillet, un léger changement par rapport à sa date de sortie initiale en juin.

La dernière mise à jour de Watch Dogs Legion a été publiée le 4 mai, avec de nouveaux ajouts au jeu, y compris le personnage DLC. Mine de Sidhu, deux nouveaux métiers, des missions coopératives en ligne, etc.