Watch Dogs Legion ajoute le mode Performance PS5 le 1er juin

La mise à jour de 60 images par seconde précédemment promise par Watch Dogs Legion pour PlayStation 5 commencera à être déployée le 1er juin. Tout cela fait partie de la feuille de route révisée de la sortie, qui verra également l’ajout de la retraité Helen en tant que nouvel agent jouable et multijoueur inter-génération entre PS5 et PS4. Ubisoft promet également une «surprise», mais apparemment plus à ce sujet sera révélé plus près de l’époque.

Pour être honnête, l’éditeur français s’est engagé à apporter un soutien post-sortie assez solide ici. Le pack d’extension Bloodline – qui voit le retour d’Aiden ‘Iconic’ Pearce and Wrench – sera lancé en juillet, suivi du contenu croisé Assassin’s Creed en août. Vous aurez besoin du Season Pass pour en profiter, bien sûr.

Ne vous inquiétez pas si vous cherchez simplement plus de choses à faire à Londres sans payer de prime, cependant – les modes multijoueurs Invasion et Extraction populaires de la série reviendront également en août, aux côtés de diverses autres améliorations de jeu et d’un monde Assassin’s Creed. événement auquel tout le monde pourra participer.