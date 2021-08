Wasteland 3 révèle le DLC Cult of the Holy Detonation, disponible en octobre

Fruit of the Loom SS200 - Sweat-Shirt Homme Classic Coton Rouge - 3XL - cotton/polyester

* Sweat-Shirt Homme Classic Coton: * Grammage: 280 g/m². * Composition: 80% coton avec fil Belcoro® et 20% polyester*. * *Coloris dark heather grey: 60% coton/40% polyester * Bande de propreté en jersey ton sur ton. * Col, taille et poignets avec bord côte en coton Lycra®. * Tailles disponibles: S (51cm-66cm) / M (56cm-69cm) / L (61cm-72cm) / XL (64cm-76cm) / XXL (69cm-79cm) / 3XL** (74cm-81cm). * **Taille 3XL uniquement en white, black, navy et heather grey. * Référence du modèle pour enfant: SC351. Ce sweat-shirt homme classic de Fruit of the Loom est épais avec un grammage de 280 g/m². Il est très doux et confortable dans toutes les situations. Une bande de propreté en jersey améliore le maintien et la résistance du produit. Le col, la taille est les poignets sont en bord côte pour donner un ajustement optimal. Les tailles existantes vont du S au 3XL et de nombreux coloris sont également disponibles pour vous permettre de faire votre choix et de trouver le modèle que vous voulez. Ce sweat-shirt homme classic de Fruit of the Loom peut également être acheté pour enfant à cette référence: SC351. Ce sweat est idéal pour être porté tout au long de la semaine pour vos activités quotidiennes. C'est le type de vêtement que tout le monde doit avoir dans son armoire.