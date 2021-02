Washington pourrait mettre la technologie américaine en danger en s’en prenant à Huawei, a déclaré le professeur Wolff à Boom Bust

L’accord commercial de phase un entre les États-Unis et la Chine a mis un terme à une lutte tarifaire entre les deux plus grandes économies du monde qui avait débuté en 2018. Boom Bust explore le plan du président américain Joe Biden pour la Chine et Huawei.

L’accord commercial de « phase un » «Était une mesure provisoire pour traverser une période de temps; ce temps est révolu et un nouveau régime est au pouvoir aux États-Unis », dit le professeur Richard Wolff. Il dit à Boom Bust que « Tout dépend désormais des initiatives prises par l’administration Biden. »

«Permettez-moi d’ajouter une sorte de mise en garde: si nous continuons à nous attaquer à Huawei et à d’autres entreprises chinoises, essentiellement en suggérant qu’elles entretiennent des relations calmes avec le gouvernement et l’armée en Chine, cela pourrait revenir nous hanter». il dit.

Wolff souligne que toutes les grandes entreprises technologiques américaines, comme Apple, Google et Microsoft, «Avoir des relations compliquées» avec le gouvernement des États-Unis et l’armée américaine.

«Si vous voulez créer un précédent selon lequel ce n’est pas digne de confiance, nous risquons de mettre nos propres entreprises en danger autant que nous en avons mis Huawei. Ce serait à nouveau un pas dans la mauvaise direction », il dit.

