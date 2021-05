Washington, DC: des couples mécontents de l’interdiction de la danse de mariage

O.P.I Collection Washington DC Vernis à Ongles

La collection Washington D.C. dOPI est le fruit de la collaboration entre OPI et Kerry Washington, actrice nominée aux Emmy® et aux Golden Globes® qui a été récemment choisie comme la toute première ambassadrice artistique de la marque. La palette Washington D.C. offre une interprétation sophistiquée des teintes automnales classiques. Du rouge absolu de Madam President à lolive profond rappelant le dollar de SuziThe First Lady of Nails, OPI vote avec audace pour les couleurs pures et intenses.