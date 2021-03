Washington augmente le siège de Cuba au milieu d’une pandémie

Le resserrement du blocus américain contre Cuba, une situation évidente ces dernières années, concentre aujourd’hui les plaintes dans les scénarios les plus divers pour son application.

À cet égard, la représentante suppléante permanente de Cuba auprès de l’ONU, l’ambassadrice Ana Silvia Rodríguez Abascal, a déclaré que cela s’était produit d’une manière sans précédent pendant la pandémie de Covid-19, soulignant son caractère inhumain et les objectifs mesquins qu’elle poursuit.

Les déclarations du diplomate ont eu lieu lors du Forum ministériel de la 59e session de la Commission du développement social, sur le thème «Promouvoir le multilatéralisme pour parvenir à une reprise inclusive, résiliente et durable de Covid-19».

À un moment où Washington et d’autres pays occidentaux ne trouvent pas de moyen de lutter contre la pandémie, le pays des Caraïbes a cinq candidats vaccins contre Covid-19: Sovereign 01, Soberana 02, Soberana Plus, Mambisa et Abdala.

Exactement un an après la déclaration de la pandémie et la détection des premières personnes infectées sur l’île, il y a 59 157 cas confirmés.

Mais l’île progresse dans le développement de cinq vaccins candidats contre la maladie, dont l’un a déjà démarré des essais cliniques de phase III, entrant dans la phase finale de ses études.

Au contraire, certains au Congrès, malgré les propositions visant à éliminer le blocus, parlent de le resserrer, alléguant des situations de droits de l’homme non fondées et incomparables avec celles qui se produisent dans ce pays.

Cuba a annoncé qu’elle avait la capacité de produire beaucoup plus de vaccins que sa population n’en aurait besoin, en plus du fait que plus de 3 400 professionnels de la santé ont fourni un soutien dans la lutte contre Covid-19 dans 39 pays et territoires.

Malgré cet effort de multilatéralisme, Washington maintient l’application de mesures coercitives unilatérales et les intensifie, sans tenir compte de l’impact très négatif sur les droits de l’homme, le développement social et économique et les capacités à répondre à la pandémie.

Il y a quelques heures, le président américain Joe Biden s’est engagé à travailler avec les pays Quad (Australie, Inde et Japon) pour développer la fabrication et l’approvisionnement de vaccins en Asie lors de la première réunion des chefs de pays Quad.

Le nouvel engagement vise à remédier à la pénurie de vaccins en Asie du Sud-Est, selon des hauts responsables de l’administration.

Selon les responsables de la Maison Blanche lors de la réunion virtuelle de vendredi, les dirigeants accepteront de travailler ensemble pour développer la fabrication de vaccins sûrs et efficaces homologués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et renforcer la distribution de vaccins.

Cité par le journal The Hill, les responsables ont réitéré que les États-Unis ne donneront aucune formule tant que toute la population américaine n’aura pas été vaccinée, mais envisageraient de la partager avec d’autres pays en cas d’excédent.

Selon les rapports, les dirigeants de ces pays « accepteront de créer un groupe de travail quadrilatéral de haut niveau d’experts en vaccins pour superviser les plans d’expansion de la fabrication et de l’approvisionnement en vaccins et pour résoudre d’autres problèmes ».

Les plans interviennent après que Biden a annoncé en février que son pays s’engagerait à engager 4 milliards de dollars pour soutenir Covax, l’initiative mondiale visant à développer et à fournir des vaccins contre les coronavirus aux pays pauvres en ressources.

Ce vendredi, Jennifer B.Nuzzo, épidémiologiste principale au Johns Hopkins Coronavirus Resource Center et professeure agrégée à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, et Emily N. Pond, épidémiologiste au Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, ont abordé la pandémie. .

Dans un article du New York Times, ils soutiennent que les vaccins ne suffisent pas. Les vaccins offrent la promesse d’un moyen de sortir de cette pandémie, mais uniquement en conjonction avec d’autres stratégies, en particulier le dépistage des coronavirus, ont-ils déclaré.

C’est pourquoi il est réaliste de faire appel à ceux qui ont les ressources nécessaires pour soutenir les efforts mondiaux. Les États-Unis – et si Cuba prouve que ses vaccins seront efficaces demain, que se passerait-il?