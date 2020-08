Warzone saison 5: Le nouveau teaser filtre les épées et les samouraïs possibles

Aussi étrange que puisse paraître le titre de l’actualité, non, nous n’avons pas été confus à propos du jeu. Aujourd’hui un fonctionnaire nouveau teaser à propos de certains des éléments qui seront introduits dans le Saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare and Warzone, prévu pour le 5 août prochain.

Bien que pour beaucoup, cela soit passé inaperçu, si vous regardez le deuxième 8 de la vidéo, vous pouvez clairement voir comment un soldat de Warzone tire deux épées de son dos puis un écran noir cache la figure d’un samouraï. Ci-dessous vous pouvez voir la bande-annonce:

Mais si après avoir apprécié en détail vous n’avez toujours pas pu le voir, nous vous laissons, pour plus de facilité, une capture où vous pourrez voir à quel point un samurai est caché dans l’une des transitions de la bande-annonce. Vous pouvez voir l’image ci-dessous:

Cet ajout serait une surprise, car même si nous espérons tous que le possibilité de visiter l’intérieur du stade et l’arrivée d’un train à Verdansk, cela prend tout le monde par surprise.

