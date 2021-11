Warwick Davis présente Willow TV Show Cast pour Disney + Day

Un tout nouveau Série télévisée Willow basé sur le film fantastique bien-aimé arrive à Disney + l’année prochaine. Dans le cadre de Disney + Day, la société a publié une nouvelle vidéo faisant la promotion de la série mettant en vedette saule la star Warwick Davis présentant le nouveau casting de la série. Vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous, accompagnée de la légende : « Oubliez ce que vous savez, ou pensez savoir, et rencontrez le (plus) jeune casting de saule. »

« Bonjour, oui, c’est moi, l’acteur de renommée mondiale Warwick Davis », l’original saule star dit dans les images. Il révèle qu’il est sur le tournage de la série de redémarrage de son « rôle le plus populaire » et dit qu’il a eu l’honneur de présenter le nouveau casting de soutien de la série qui le rejoindra dans une toute nouvelle aventure. C’est vrai, Davis est de retour en tant que personnage principal, et il nous donne personnellement notre premier aperçu de ses collègues membres de la distribution.

Le nouveau casting comprend Dempsey Bryk, Amar Chadha-Patel, Ellie Bamber, Tony Revolori, Ruby Cruz et Erin Kellyman, qui apparaissent tous dans les images. Warwick Davis dit également dans le clip que la série arrivera sur Disney + dans le courant de 2022 avec un aperçu du logo officiel. Ce n’est pas tout à fait la même chose que de voir le casting en costume pour l’instant, mais c’est quand même très excitant à voir Warwick Davis se prépare à reprendre son rôle classique, et il joue déjà très bien avec son casting de soutien.

Les détails complets de l’intrigue n’ont pas été révélés sur le saule série, mais cela ramène évidemment Warwick Davis à reprendre son rôle de Willow Ufgood. Avec le nouveau casting en place, le spectacle suivra une princesse rassemblant une fête pour la rejoindre dans une quête pour sauver son frère jumeau. Cela se passe des années après les événements du film, et dans la vidéo, Davis plaisante en disant que la série se concentre principalement sur la beauté de Willow pour son âge.

« J’espère que nous établirons Willow comme un sorcier très accompli maintenant », a déclaré David à Radio Times l’année dernière après l’annonce de l’émission, taquinant une réunion avec d’autres stars de retour. « J’espère qu’il s’est entraîné et que nous pourrons le voir faire de la vraie magie, ce qui serait fabuleux. Et j’espère aussi que nous pourrons également retrouver Val Kilmer et Joanne Whalley! »

Sur la façon dont la série s’est réunie, Davis a déclaré: « Tout était en quelque sorte aligné quand nous avons fait le film Solo. L’écrivain John Kasdan était un grand fan de saule… Et puis Ron Howard est entré en direct et John lui a mentionné qu’il était un grand fan de Willow et cela les a fait parler. Et j’étais sur Solo ressemblant un peu à Willow avec mes longs cheveux en tant que Weazel, et toutes ces choses se sont réunies. Nous l’avons amené à Disney + et ils étaient aussi excités que nous à ce sujet et ont donné le feu vert à la série. »

saule sera présenté en première sur Disney + dans le courant de 2022. Pour l’instant, les fans peuvent revenir en arrière et regarder le streaming classique original sur Disney +. L’annonce vient de Disney dans le cadre des festivités du Disney+ Day.

Sujets : Saule