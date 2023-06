Warrior Series est de retour pour la saison 3 avec une vengeance

Un récent dévoilement de Max a fait battre le cœur avec une bande-annonce alléchante qui aiguise l’appétit pour les prochains épisodes. S’inspirant des œuvres de l’extraordinaire virtuose des arts martiaux, Bruce Lee, Guerrier catapulte les téléspectateurs dans le maelström de la guerre des Tong qui a englouti le quartier chinois de San Francisco à la fin des années 1870, comme le rapporte Collider.





La série recrée la période tumultueuse des Tong Wars, caractérisée par des affrontements féroces entre factions rivales au sein de la communauté d’immigrants chinois de Chinatown. Ces factions, dans leur poursuite incessante de la suprématie, visaient à se tailler leurs propres territoires dans les rues labyrinthiques de San Francisco. Au milieu de ce tourbillon de conflits, nous suivons les traces d’Ah Sahm (interprété par Andrew Koji), un artiste martial prodigieux qui se lance dans une quête pour retrouver sa sœur disparue.

Cependant, ses prouesses martiales inégalées le transforment rapidement en un pion prisé dans les jeux de pouvoir meurtriers qui se déroulent dans Chinatown, l’entraînant dans les batailles féroces qui font rage dans ses ruelles. La série tisse magistralement un récit profondément émouvant autour de l’odyssée d’Ah Sahm avec des confrontations d’arts martiaux à couper le souffle, soulignant le potentiel mortel des artistes martiaux entre les mains des mauvaises personnes.

Le guerrier renaît comme un phénix de ses cendres

Le Guerrier La série revient pour la troisième fois et promet d’être à la hauteur des attentes de ses fans, c’est-à-dire de livrer les mêmes scènes à indice d’octane élevé dignes de la réputation que les deux premières saisons ont bâtie. Cinemax a produit les saisons 1 et 2 de la série, bien qu’elle ait été brusquement interrompue après sa deuxième saison. Cependant, Max aux rênes et a donné à la série un nouveau souffle pour la troisième saison.

Cette résurrection offre aux fans la possibilité de poursuivre leur voyage aux côtés d’Ah Sahm alors qu’il navigue dans les retombées de l’apogée sanglante de la deuxième saison. Alors que la pause depuis la finale de la saison 2020 a pu sembler interminable, le dévoilement de la nouvelle bande-annonce assure aux fans que le fruit de leur patience sera bel et bien doux.

La saison à venir marque le retour de Dianne Doan dans le rôle de Mai Ling, la sœur d’Ah Sahm. Ayant pris les rênes du pouvoir à Chinatown lors de la saison précédente, Mai Ling est prête à exploiter ses alliances politiques pour consolider sa position dans les épisodes suivants. Pendant ce temps, Ah Sahm doit lutter pour sa survie dans une ville de plus en plus hostile à sa présence.

La troisième saison de Warrior présente une distribution diversifiée d’acteurs de retour, dont Olivia Cheng, Jason Tobin, Kieran Bew, Dean Jagger et Joanna Vanderham, entre autres. De plus, la nouvelle saison ouvre ses portes à de nouveaux visages, avec Mark Dacascos prenant la place du méchant Kong Pak et Chelsea Muirhead donnant vie au personnage de Yan Mi.

Le rideau devrait se lever sur la saison 3 de Warrior avec la sortie des trois premiers épisodes le 29 juin 2023, exclusivement sur Max. Assurant une montée d’adrénaline constante aux téléspectateurs, de nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine sur le service de streaming.