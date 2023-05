Warrior: quand est la première de la saison 3 sur HBO Max

in

HBO Max

La série basée sur les écrits de Bruce Lee revient sur la plateforme de streaming. Connaître le synopsis, la date de sortie et la distribution du troisième opus.



© HBOMaxWarrior présentera sa saison 3 sur la plateforme de streaming.

Pour les amoureux de arts martiaux, Cobra Kaï sur Netflix c’est une production incontournable. Cependant, HBO Max a également une production de ce style qui vaut la peine d’être appréciée dans le catalogue. Il s’agit de Guerrierla série qui lancera bientôt son troisième saison sur la plateforme de streaming. Quand il arrive?

Créé par Jonathan Tropperle drame policier américain est sorti en 2019. Son concept était clair : se baser sur le écrits de bruce lee, endossé par la production de sa fille Shannon Lee. Ainsi, il se déroule à la fin des années 1870 et suit un prodige des arts martiaux qui a émigré de Chine à la recherche de sa sœur.

En ce sens, la fiction a suivi différentes familles du crime organisé dans le quartier chinois de San Francisco à la fin du XIXe siècle. Son succès a été tel qu’elle a été renouvelée pour un second volet et dans quelques semaines elle reviendra avec sa troisième saison développée par les showrunners. Evan Endicott et Josh Stoddard.

Warrior: date de première de la saison 3 sur HBO Max

Comme annoncé par HBO Max, la troisième saison de Guerrier Il sortira le 29 juin.. À cette date, la série Max Original diffusera ses trois premiers épisodes, puis se poursuivra avec une diffusion hebdomadaire tous les jeudis jusqu’à la fin d’une total de 10 chapitres en service d’abonnement.

À quoi ressemblera la troisième saison de Warrior sur HBO Max ?

saison 3 de Guerrier sera basé sur les écrits de la légende des arts martiaux Bruce Lee. Son synopsis officiel décrit : «Suite aux émeutes raciales qui secouent Chinatown lors de la deuxième saison, Mai Ling utilise ses relations avec le gouvernement pour consolider le pouvoir, tandis qu’Ah Sahm et Hop Wei doivent trouver de nouvelles façons de survivre.”.

Le casting sera mené par les performances de Andrew Koji (Ah Sahm), Olivia Cheng (Ah Toy), Jason Tobin (Young Jun), Dianne Doan (Mai Ling), Kieran Bew (Bill O’Hara), Dean Jagger (Dan Leary) et Tom Weston-Jones (Richard Lire). Hoon Lee (Wang Chao), Perry Yung (Père Jun), Langley Kirkwood (Walter Buckley), Miranda Raison (Nellie Davenport), Chen Tang (Hong), Chelsea Muirhead (Yan Mi), Mark Dacascos (Kong Pak) et Joe Taslim (Li Yong).

