Warrior Nun Writer a gardé le secret de la romance de la série de Netflix

Cela fait presque six mois depuis son annulation par Netflix, mais nonne guerrièreLe fandom et les créateurs d’Ava continuent de lutter pour trouver une nouvelle maison pour la série ou convaincre la plateforme de streaming de les laisser terminer l’histoire d’Ava.

Avec le temps qui passe et aucune solution à l’horizon, les espoirs s’estompent. Mais, afin de garder les fans encouragés et forts dans la bataille, l’équipe derrière la série reste en contact permanent via les réseaux sociaux, offrant son soutien et révélant du contenu inédit, ou partageant des secrets derrière la série.

Le plus récent à partager des détails inconnus sur nonne guerrière était l’écrivain David Hayter, qui a surpris en avouant que l’histoire d’amour entre Ava et Béatrice, l’une des principales attractions de la série, avait été écrite en secret puisque la plateforme voulait l’interdire (via OCS Conclave) :

« Nous voulions avoir des histoires d’amour. Et il s’agissait simplement de traiter tout le monde comme des êtres humains. Et puis quand Avatrice [Ava and Beatrice] est devenu le principal type d’objet d’expédition, il semblait juste que c’était quelque chose que nous poursuivrions. Mais notre cadre chez Netflix n’était pas à l’aise avec le sexe à tous les niveaux et disait: « Non … nous n’allons pas faire ce truc d’Avatrice. » Et Simon Barry et moi étions comme, ‘Ouais nous le sommes!’

Alors Sara Walker, qui a réalisé les deux premiers épisodes de la saison 2 et quelques épisodes de la saison 1, est entrée et a lu le scénario. Et elle a dit: « Oh, alors nous n’allons pas suivre l’histoire d’Avatrice? » Et nous sommes comme, ‘Non, nous le sommes. Nous ne pouvons tout simplement pas le mettre dans le script. Donc, chaque fois que vous voyez « elle l’aime comme une amie », comprenez simplement que c’est l’histoire que nous racontons. Nous n’avons donc pas dit à Netflix ce que nous faisions. Mais nous avons estimé que c’était la relation clé, et c’est ce que le public voulait voir.