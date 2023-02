Warrior Nun Showrunner partage un clip queer-thrilling

Le 19 février 2023, nonne guerrière le showrunner Simon Barry a partagé une paire de pages de script sur Twitter qui ont des fans queer de la série éperdument amoureux! La scène aurait eu lieu au début de la deuxième saison de l’émission désormais annulée et aurait présenté Ava (Alba Baptista) et Beatrice (Kristina Tonteri-Young) se réveillant au lit l’une à côté de l’autre, « les membres sur les hanches ».





Souligner la popularité de la scène parmi les fans est le fait que le Tweet de Barry présentant les pages de script non filmées de nonne guerrière la saison deux a reçu une quantité impressionnante d’interactions. Cela inclut le fait d’avoir été retweeté plus de 4 500 fois, une citation tweetée plus de 1 500 fois et d’avoir recueilli près de 20 000 likes et plus de 850 000 vues.

FILM VIDÉO DU JOUR

Interagir avec le tweet est le fandom vocal et déterminé de la série. Un effort pour s’assurer que la série est reprise pour une troisième saison a abouti à la tendance du hashtag « #SaveWarriorNun » sur Twitter à plus d’une occasion. Les tentatives pour sauver la série ne se sont pas limitées aux efforts en ligne. Les fans ont fait circuler une pétition pour une troisième saison de nonne guerrière et même mis en place des panneaux d’affichage à l’extérieur du siège social de Netflix et des publicités aux arrêts de bus avec le hashtag #SaveWarriorNun.

Il y a également eu des protestations en personne concernant l’annulation. À Clexacon 2022, les acteurs et les fans de l’émission se sont réunis pour protester contre l’échec du streamer à renouveler la série. Puis, en février 2023, les fans ont organisé une manifestation à Times Square à New York.





Un renouvellement de nonne guerrière est-il possible ?

Netflix

Le soutien des fans derrière le mouvement #SaveWarriorNun pourrait-il déboucher sur une autre saison, même sur un autre streamer ou réseau ? La réponse courte est oui, et il existe de nombreux précédents.

Un exemple vient de l’émission culte qui a engendré toutes les émissions cultes, Star Trek : la série originale. Quand CGU a été annulé après deux saisons, Bjo Trimble et son mari John ont organisé le « Save Star Trek» campagne de rédaction de lettres. Dans quelle mesure cet effort a-t-il été couronné de succès ? Non seulement était CGU renouvelé pour une troisième saison, mais le réseau a insisté pour que l’histoire de la campagne de rédaction de lettres et son succès soient diffusés lors d’un épisode de première diffusion de la deuxième saison dans le but d’arrêter le déluge de courrier de Trekkies en colère.

Une autre résurrection mémorable de la série télévisée a eu lieu avec Futurama. Annulé après quatre saisons sur le Fox Network, les rediffusions de Futurama a commencé à être diffusé sur Cartoon Network pendant le bloc de programmation Adult Swim. Cela a conduit à quatre Futurama des films directement sur DVD et un retour de quatre saisons sur Comedy Central. En outre, Futurama a été ramené à la vie pour la quatrième fois par Hulu pour une saison à venir qui réunira l’ensemble du casting (quatre reprises incluent lorsque Adult Swim a acheté les droits de rediffusions)

En d’autres termes : continuez à envoyer ces tweets #SaveWarriorNun, fans ! Il y a encore beaucoup d’espoir pour une renaissance de la série.