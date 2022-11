Warrior Nun Saison 2 Episode 9 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens cherchaient vraiment la date de sortie de Warrior Nun Saison 2 Episode 9. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents de cette série, les fans sont maintenant plus enthousiastes à l’idée de découvrir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour avoir tous les détails sur cette série vous êtes nombreux à chercher sur les différentes pages d’internet.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de Warrior Nun Saison 2 Episode 9 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la prochaine saison 2 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique américaine en streaming créée par Simon Barry. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette série est basée sur le personnage de bande dessinée Warrior Nun Areala de Ben Dunn. Le premier épisode de cette série est sorti le 2 juillet 2020 et après la sortie, cette série a réussi à gagner en popularité dans tout le pays.

Toute l’histoire de cette série suit juste une femme de 19 ans qui se réveille dans une morgue avec un nouveau souffle de vie. Au fur et à mesure que la série progressera, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent actuellement la date de sortie de Warrior Nun Saison 2 Episode 9. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Warrior Nun Saison 2 Épisode 9 Date de sortie

Maintenant, nous allons partager ici la date de sortie de Warrior Nun Saison 2 Episode 9. Dans la saison 2 il n’y a que 8 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de cette série. Tous les épisodes de la saison 2 sont sortis le 10 novembre 2022. Si vous n’avez pas regardé ces épisodes jusqu’à présent, qu’attendez-vous pour aller le regarder dès que possible.

Où diffuser Warrior Nun?

Si vous êtes un fan de cette série et que vous êtes actuellement intéressé à la regarder, vous pouvez diffuser ses épisodes sur Netflix. Comme nous savons très bien qu’il s’agit d’une plate-forme multimédia payante et pour diffuser cette émission, vous devrez d’abord payer son abonnement. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Alba Baptista comme Ava Silva

Toya Turner comme sœur Mary / Shotgun Mary

Thekla Reuten dans le rôle de Jillian Salvius

Lorena Andrea comme sœur Lilith

Kristina Tonteri-Young comme sœur Beatrice

Tristan Ulloa comme Père Vincent

Olivia Delcán comme sœur Camila

Joaquim de Almeida comme cardinal Francisco Duretti

Peter de Jersey comme Kristian Schaefer

Lope Haydn Evans comme Michael Salvius

Jack Mullarkey comme adulte Michael Salvius

Sylvia De Fanti comme Mère Superion

Emilio Sakraya comme JC

May Simón Lifschitz dans le rôle de Chanel

Dimitri Abold comme Randall

Charlotte Vega comme Zori

Guiomar Alonso comme Areala de Cordoue

William Miller comme Adriel

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette série.

Galates 6:4-5

Colossiens 3:9-10

Luc 8:17

Corinthiens 10:20-21

Marc 10:45

Esaïe 40:31

Psaumes 116:15

Jérémie 29:13

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la date de sortie de Warrior Nun Saison 2 Episode 9, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant Warrior Nun Saison 2 Episode 9 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

